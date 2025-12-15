Israel cảnh cáo Iran chớ xâm phạm 3 lằn ranh đỏ

Một cựu tướng lĩnh cấp cao của Israel nói với tờ Iran International (xuất bản bằng tiếng Ba Tư nhưng có trụ sở tại London) rằng, Israel sẽ không cho phép Iran xây dựng lại hệ thống phòng không, nối lại chương trình sản xuất tên lửa đạn đạo hay khôi phục hoạt động của các cơ sở hạt nhân Isfahan, Natanz và Fordow [với mục đích quân sự].

Thiếu tướng về hưu Amir Avivi cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Iran International rằng, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẵn sàng tấn công trở lại, nếu Tehran có những bước đi nhằm khôi phục bất kỳ hoạt động bị [phương Tây và Israel] cấm nào trong số này,

Iran International nhắc lại rằng, vào đầu năm nay, Hoa Kỳ đã tổ chức năm vòng đàm phán hạt nhân với Tehran, với việc Tổng thống Donald Trump đưa ra tối hậu thư 60 ngày cho Iran thực hiện theo các điều kiện mà Mỹ đưa ra.

Khi không đạt được thỏa thuận nào, vào ngày thứ 61 (ngày 13 tháng 6), Israel đã phát động một cuộc tấn công bất ngờ vào nhiều mục tiêu trên khắp lãnh thổ Iran, tiếp theo là các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân ở Isfahan, Natanz và Fordow, ngày 22 tháng 6.

Hãng thông tấn Iran International dẫn lời ông Avivi tuyên bố rằng, chiến dịch không kích của Israel phá hủy hệ thống phòng không của Iran đã diễn ra tương đối nhanh chóng và đạt hiệu quả cao, đã mở đường cho các cuộc ném bom của Mỹ vào 3 cơ sở hạt nhân của nước này.

Vị cựu quan chức quân sự Israel nhấn mạnh, chính quyền Tel Aviv sẽ không lơi lỏng sự cảnh giác và quyết không để Tehran đạt được bất cứ mục đích nào của họ, bất kỳ “nỗ lực trông thấy” nào nhằm khôi phục các khả năng này đều sẽ trở thành lý do để Iran bị Israel tấn công.

“Chúng tôi đang theo dõi họ từng phút và có ba lằn ranh đỏ sẽ buộc Israel phải hành động: Một là Iran khôi phục hệ thống phòng không để chặn đường tiếp cận Tehran; hai là nối lại sản xuất hàng loạt tên lửa đạn đạo và cuối cùng là bất kỳ nỗ lực nào nhằm nối lại công việc chế tạo vũ khí hạt nhân” - ông Avivi kết luận.