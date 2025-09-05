Có thông tin cho rằng Israel đang tiến hành mở rộng một cơ sở hạt nhân ở khu vực Dimona, tuy vậy chính quyền Tel Aviv vẫn giữ bí mật mọi hoạt động tại trung tâm năng lượng nguyên tử này.

Theo hãng thông tấn AP của Mỹ, 7 chuyên gia năng lượng hạt nhân đã nghiên cứu những hình ảnh gần đây từ cơ sở Dimona và kết luận rằng công trình trên rõ ràng có liên quan đến chương trình hạt nhân của Israel.

Tuy nhiên các chuyên gia đang thảo luận về những mục tiêu cụ thể khác nhau. Theo một số nhà phân tích phương Tây, Dimona đang được chuẩn bị triển khai một lò phản ứng nước nặng, hoặc một địa điểm bổ sung cho việc lắp ráp cuối cùng đối với đầu đạn hạt nhân.

Cho đến nay, thông tin chỉ đề cập đến việc công trình bổ sung tại cơ sở này đang ở giai đoạn ban đầu. Ông Jeffrey Lewis đến từ Trung tâm nghiên cứu không phổ biến vũ khí hạt nhân Martin cho biết: "Có lẽ đó là một lò phản ứng - đó vẫn là nhận định không chắc chắn, nhưng bản chất của thứ này là như vậy. Thật khó để tưởng tượng nó là điều gì khác".

Mục đích bí ẩn của Israel khi âm thầm mở rộng cơ sở hạt nhân Dimona là câu hỏi cần được giải đáp.

Hiện tại cả Israel và Hoa Kỳ đều từ chối bình luận về kết quả phân tích hình ảnh vệ tinh của cơ sở hạt nhân Dimona.

Bất chấp vô số phỏng đoán và giả định, không thể xác nhận mục đích thực sự của công trình tại địa điểm này do các biện pháp an ninh nghiêm ngặt xung quanh khu vực.

Dù sao đi nữa, những gì đang diễn ra ở Dimona vẫn tiếp tục là chủ đề được cộng đồng quốc tế quan tâm sát sao và đặt ra nhiều câu hỏi về ý định và mục tiêu của quốc gia Do Thái trong lĩnh vực quân sự.

Xét cho cùng, như đã biết, Israel không chính thức công nhận mình là một cường quốc hạt nhân, mặc dù tất cả những điều được xem là bí mật này gần như đã công khai hoàn toàn.