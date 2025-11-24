Israel ám sát chỉ huy quân sự hàng đầu của Hezbollah

Phong trào Hồi giáo vũ trang Hezbollah xác nhận cái chết của “vị chỉ huy vĩ đại”, trong khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố đây là một chiến dịch ám sát có chủ đích và được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Phát biểu trên truyền hình ngay sau cuộc không kích, ông Netanyahu nói: “Ông Tabatabai là một kẻ sát nhân. Không phải ngẫu nhiên mà Mỹ từng treo thưởng 5 triệu USD để truy lùng ông ta.”

Ông khẳng định thêm: “Israel sẽ không để Hezbollah tái xây dựng lực lượng hay trở thành mối đe dọa đối với chúng tôi thêm một lần nào nữa".

Theo ông Netanyahu, ông Tabatabai đóng vai trò chủ chốt trong nỗ lực tái vũ trang Hezbollah sau hàng loạt tổn thất, bao gồm vụ ám sát thủ lĩnh Hassan Nasrallah hơn một năm trước. Truyền thông Israel cho biết đây là lần thứ ba họ tìm cách tiêu diệt Tabatabai, và thành công.

Hiện trường vụ không kích của Israel vào ngoại ô thủ đô Beirut (Lebanon) ngày 23-11 (trái) và chân dung chỉ huy quân sự Hezbollah Ali Tabatabai. Ảnh: Hezbollah Media Office

Mục tiêu của đợt tấn công là Haytham Ali Tabatabai, 57 tuổi, quyền Tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Hezbollah. Ông là quan chức cấp cao nhất của nhóm bị Israel tiêu diệt kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn được thiết lập vào tháng 11/2024.

Mỹ từng áp đặt trừng phạt ông Tabtabai năm 2016, xác định ông là lãnh đạo chủ chốt của Hezbollah và treo thưởng tới 5 triệu USD cho ai cung cấp thông tin về nhân vật này.

Phía Hezbollah phản ứng gay gắt. Quan chức cấp cao Mahmoud Qmati nói đòn tấn công đã vượt “lằn ranh đỏ” và “mở ra cánh cửa cho leo thang trên toàn Lebanon”.

Tổng thống Lebanon Joseph Aoun kêu gọi cộng đồng quốc tế “can thiệp kiên quyết” để chấm dứt các cuộc tấn công của Israel.

Nghị sĩ Hezbollah Ali Ammar cáo buộc: “Bất kỳ cuộc tấn công nào vào Lebanon đều vượt lằn ranh đỏ. Sự gây hấn này là bản chất của thực thể luôn đe dọa phẩm giá, chủ quyền và an ninh của người dân Lebanon”.

Cuộc không kích của Israel đã làm rung chuyển khu Haret Hreik, thành trì của Hezbollah ở ngoại ô phía nam Beirut.

Bộ Y tế Lebanon cho biết vụ không kích của Israel làm 5 người thiệt mạng, 28 người bị thương. Đòn đánh trúng một tòa nhà nhiều tầng, khiến mảnh vỡ rơi xuống các xe đang chạy trên tuyến đường chính.

Cuộc không kích diễn ra bất chấp thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian được thiết lập cách đây một năm. Trên thực tế, Israel vẫn tiến hành các đợt tấn công gần như hằng ngày ở miền nam Lebanon.

Israel và Mỹ hiện gia tăng sức ép buộc Lebanon giải giáp Hezbollah. Quân đội Lebanon đã công bố kế hoạch giải giáp vào cuối năm nay, song Hezbollah bác bỏ, cho rằng điều này là bất khả thi khi Israel vẫn tiếp tục ném bom và duy trì hiện diện quân sự ở miền nam.