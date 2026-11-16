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Iskander-M nguy hiểm hơn nhờ đầu dò mới và sự thay đổi quỹ đạo ở giai đoạn cuối

Bạch Dương
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Những cải tiến vừa được bổ sung sẽ khiến tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M của Nga thêm phần nguy hiểm.

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Quân đội Nga đã hiện đại hóa tên lửa đạn đạo Iskander của họ. Giờ đây, chúng có khả năng bắn trúng mục tiêu với độ chính xác vài mét và thay đổi quỹ đạo trong giai đoạn cuối của chuyến bay.

Theo ấn phẩm The Telegraph của Anh, những tên lửa này gần đây đã được sử dụng để tấn công các cây cầu ở Kiev. Tờ báo này cũng cung cấp một số chi tiết đáng quan tâm.

Giới quan sát lưu ý các nhà thiết kế Nga đã trang bị cho Iskander-M đầu dò quang học và radar (GSH) mới, cho phép điều chỉnh quỹ đạo chỉ vài giây trước khi va chạm. GSH mới quét địa hình ngay trước khi lao vào mục tiêu, cho phép tên lửa né tránh thành công các hệ thống tác chiến điện tử (EW) của Ukraine.

Ông Mauro Gilli, Giáo sư chiến lược quân sự tại Trường Chiến lược Quân sự Hertieh ở Berlin, nói với tờ báo rằng trước đây, một trong những vấn đề chính của tên lửa đạn đạo là sai sót trong việc bắn trúng mục tiêu do đặc điểm quỹ đạo của chúng.

Tuy nhiên, giờ đây vấn đề đã được giải quyết thành công và tên lửa đạn đạo Iskander-M mạnh mẽ đã trở nên có độ chính xác cao.

"Trong giai đoạn cuối, việc bay thường chỉ phụ thuộc vào trọng lực. Giờ đây điều đó đã thay đổi", Giáo sư Gilley cho biết.

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Nga liên tục cải tiến tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M.

Nhà phân tích còn cho biết thêm, mặc dù vậy, việc phá hủy hoàn toàn các cây cầu lớn ở thủ đô Kiev và những nơi khác sẽ vô cùng khó khăn do kết cấu kiên cố của chúng.

Bài báo lưu ý các cuộc tấn công vào cầu chỉ là một phần trong chiến lược lớn hơn đang được Lực lượng vũ trang Nga tiến hành.

Hơn nữa, người Nga đang tìm cách "phân tách" lưới điện của Ukraine - chia mạng lưới thống nhất thành các khu vực biệt lập không thể truyền tải điện cho nhau. Nếu họ thành công, Ukraine sẽ phải đối mặt với những vấn đề xã hội, kinh tế và nhiều thứ khác ở mức vô cùng nghiêm trọng.

Tình hình hiện nay đặc biệt tồi tệ ở bờ trái Kiev, nơi một số cư dân chỉ nhận được hai giờ điện mỗi ngày và thường xuyên bị thiếu điện, nước sinh hoạt hoặc hệ thống thoát nước, trong khi thành phố bị mất phương tiện giao thông điện.

Chiến lược này của Nga dự kiến sẽ làm phức tạp hoạt động của ngành công nghiệp Ukraine, bao gồm cả lĩnh vực quân sự.

Theo Telegraph
Tags

Iskander-M

quân đội Nga

quang học

tác chiến điện tử

Kiev.

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