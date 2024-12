Isaac làm nức lòng fan khi xuất hiện với diện mạo đẹp trai tại sự kiện

Mới đây, Isaac gây chú ý khi tham dự một sự kiện tại TP.HCM. Diện outfit mang đầy màu sắc trẻ trung khi phối áo da đen, chiếc quần mang đi đúng với tinh thần của event, Isaac khéo léo kết hợp cùng kính mắt thời trang. Vẻ điển trai của nam ca sĩ khiến fan nức lòng.

Isaac xuất hiện cực điển trai trong sự kiện ra mắt BST kính mắt của một thương hiệu

Nam ca sĩ được dan và truyền thông vây kín khi vừa xuất hiện

Theo giọng ca Anh sẽ về sớm thôi , bản thân anh là người luôn yêu thích kính mắt trong việc mix-match với các outfit khác nhau. Khi được hỏi rằng, bản thân có bao nhiêu cặp kính mắt, Isaac đã trả lời rằng, đó là một con số “không tưởng”.

“Với bản thân mình, cầu kỳ hay đơn giản đều được, quan trọng là bản thân thấy phù hợp hay không. Cho nên, Isaac ưu tiên những gì mình cảm thấy thích và tự tin khi khoác lên người mà không cần chạy theo xu hướng.

Và việc mix-match phụ kiện sẽ khiến bạn nổi bật hơn, thu hút hơn. Hãy tưởng tượng, cùng một bộ trang phục nhưng nếu mang một cặp kính mắt phù hợp hoặc đeo 1 chiếc vòng tay hoặc đồng hồ chắc chắn sẽ khiến bộ trang phục trông đặc biệt hơn và phong cách hơn.

Với Isaac, mắt kính là phụ kiện dễ phối nhất mà không bị quá kiểu cách. Isaac dám khẳng định rằng, kính mắt là vật bất ly thân của mình”, nam ca sĩ chia sẻ.

Isaac đang nhận được nhiều sự quan tâm sau chương trình Anh Trai Say Hi. Tại sự kiện, nam ca sĩ đã bật mí về kế hoạch trong năm tới của bản thân. Anh chia sẻ, chắc chắn sẽ không để người hâm mộ chờ đợi lâu, vì sau chương trình Anh trai say hi , bản thân anh đang cảm thấy có nhiều năng lượng, cảm hứng hơn bao giờ hết.