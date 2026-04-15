Isaac khuấy động hội chợ Du lịch Quốc tế VITM Hà Nội 2026, tiết lộ lý do “phải lòng” Đài Loan

Khi người nổi tiếng "kể chuyện" du lịch

Không chỉ đến để quảng bá, Isaac mang đến Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam (VITM Hà Nội 2026) những cảm xúc chân thực của một người từng trải nghiệm và gắn bó với đảo ngọc qua nhiều dự án nghệ thuật. Nam ca sĩ chia sẻ, chính sự nồng hậu của con người và nhịp sống tràn đầy năng lượng tại đây là nguồn cảm hứng lớn giúp anh ghi lại những dấu ấn rực rỡ trong sự nghiệp.

Sự xuất hiện của Isaac không chỉ tạo nên một buổi giao lưu bùng nổ mà còn truyền cảm hứng "xách balo lên và đi" cho hàng trăm bạn trẻ có mặt tại gian hàng. Qua những câu chuyện kể của anh, hình ảnh một Đài Loan (Trung Quốc) thân thiện, hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc đã hiện lên rõ nét, lý giải vì sao nơi này lại thu hút du khách Việt đến vậy.

"Waves of Wonder": Khi gian hàng trở thành không gian lễ hội

Tiếp nối sức nóng từ sự xuất hiện của Isaac, gian hàng với chủ đề "Taiwan - Waves of Wonder" (Sức hút Đài Loan - Bất ngờ vô tận) đã thực sự biến một không gian triển lãm truyền thống thành một hành trình trải nghiệm đa giác quan.

Phái đoàn Xúc tiến Du lịch Đài Loan với 40 đại diện từ các hãng hàng không, lữ hành và khách sạn hàng đầu đã mang đến những "điểm chạm" văn hóa đầy ấn tượng. Du khách tham gia VITM Hà Nội 2026 không chỉ đến để tìm kiếm thông tin tour tuyến, mà còn bị cuốn vào nhịp đập của "Đài Loan không ngủ" qua những màn trình diễn Diabolo và yo-yo điêu luyện của đoàn nghệ thuật W.H.O Theatre.

Bên cạnh đó, các hoạt động tương tác như tự tay nặn tò he hay thưởng thức nghệ thuật pha chế cocktail vị bánh dứa đã mang đến cảm giác như đang dạo bước giữa một khu chợ đêm Đài Bắc sầm uất ngay giữa lòng thủ đô.

Những con số biết nói đằng sau một "hiện tượng" du lịch

Sự thành công của gian hàng tại VITM Hà Nội 2026 là minh chứng cho sức hút ngày càng lớn của du lịch Đài Loan (Trung Quốc) đối với thị trường Việt Nam. Theo thống kê từ Cục Du lịch Đài Loan, năm 2025 ghi nhận con số ấn tượng với khoảng 426.000 lượt khách Việt, đạt mức tăng trưởng ổn định 15%.

Đài Loan (Trung Quốc) giờ đây không còn là lựa chọn thay thế mà đã trở thành điểm đến lý tưởng hàng đầu trong "wishlist" của nhiều du khách. Lý do nằm ở vị trí địa lý thuận lợi, chi phí hợp lý và sự đa dạng trong trải nghiệm. Từ khám phá thiên nhiên hùng vĩ, thưởng thức tinh hoa ẩm thực đến mua sắm tại những khu thương mại sầm uất, mỗi chuyến đi đều mang lại sự mới mẻ, dù du khách đã từng đến đây hay chưa.

Kết nối bằng sự chân thành và tình người

Bên cạnh hạ tầng hiện đại và dịch vụ tiện lợi, điều khiến Đài Loan giữ chân khách Việt chính là tính tình ôn hòa, ấm áp của người dân bản địa. Thông điệp "Đài Loan không ngủ" vì thế không đơn thuần là một khẩu hiệu quảng bá, mà là lời khẳng định về một hành trình trải nghiệm trọn vẹn mọi khoảnh khắc.

Hội chợ VITM Hà Nội 2026 đã khép lại, nhưng sức lan tỏa từ những câu chuyện của Isaac và những trải nghiệm tại gian hàng chắc chắn sẽ tiếp tục thôi thúc du khách Việt sớm lên kế hoạch cho hành trình khám phá hòn đảo xinh đẹp này trong tương lai gần.