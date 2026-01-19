Liên minh châu Âu (EU) sẽ đáp trả nếu Mỹ hiện thực hóa các đe dọa áp thuế nhằm vào các đồng minh châu Âu liên quan tới vấn đề Greenland, song hiện còn quá sớm để tính tới việc kích hoạt “Công cụ chống cưỡng ép” của khối, Thủ tướng Ireland Micheál Martin cho biết ngày 18/1.

“Diễn biến đang leo thang rất nhanh trong một thời gian ngắn. Không còn nghi ngờ gì nữa, châu Âu chắc chắn sẽ trả đũa nếu các mức thuế này được áp đặt, và điều đó sẽ dẫn tới một tình hình toàn cầu hết sức nghiêm trọng”, ông Micheál Martin nhấn mạnh.

Phát biểu với đài truyền hình quốc gia RTE , Thủ tướng Ireland nhấn mạnh đối thoại là cần thiết để ngăn chặn kịch bản đối đầu thương mại.

“Rõ ràng đối thoại phải được tiến hành để tránh điều đó xảy ra… Chúng tôi chưa bàn tới các biện pháp cụ thể vào thời điểm này, và việc nhắc tới (Công cụ chống cưỡng ép) lúc này vẫn còn hơi sớm, nhưng dĩ nhiên nó có thể sẽ được đưa ra thảo luận”, ông nói thêm.

Phát biểu của Thủ tướng Ireland được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thêm thuế đối với 8 quốc gia châu Âu , trong đó có Na Uy, vì ủng hộ Greenland.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre cùng ngày cũng kêu gọi thận trọng trước nguy cơ một cuộc chiến thương mại vượt tầm kiểm soát.

“Tôi cho rằng chúng ta phải hết sức cẩn trọng để không rơi vào một cuộc chiến thương mại leo thang. Tôi không nghĩ điều đó mang lại lợi ích cho bất kỳ ai” , ông Støre nói với đài truyền hình NRK.

Anh, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Hà Lan, Na Uy và Thụy Điển cũng ra tuyên bố chung, cảnh báo các đe dọa của ông Trump có nguy cơ tạo ra một “vòng xoáy leo thang nguy hiểm” và làm suy yếu quan hệ xuyên Đại Tây Dương.

“Chúng tôi hoàn toàn đoàn kết với Vương quốc Đan Mạch và người dân Greenland. Chúng tôi sẵn sàng đối thoại trên cơ sở tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ” , tuyên bố chung nêu rõ.

Người Greenland xuống đường phản đối

Trong khi đó, hàng nghìn người Greenland đã tuần hành trong tuyết và băng giá hôm thứ 17/1 để phản đối các tuyên bố và động thái của Tổng thống Trump liên quan tới việc kiểm soát hòn đảo.

Người dân tham gia cuộc biểu tình phản đối yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump đòi chuyển giao hòn đảo Bắc Cực cho Mỹ, kêu gọi để Greenland tự quyết định tương lai của mình, ngày 17/1/2026. (Ảnh: REUTERS/Marko Djurica)

Những người biểu tình giương cao biểu ngữ “Greenland không phải để bán”, hô vang khẩu hiệu phản đối bên ngoài lãnh sự quán Mỹ tại thủ đô Nuuk.

“Tôi tưởng hôm nay không thể tệ hơn nữa, nhưng rồi nó đã xảy ra”, Malik Dollerup-Scheibel, 21 tuổi, một người dân Greenland, cho biết. “Điều đó cho thấy ông ấy không còn quan tâm tới con người nữa”.

Theo ban tổ chức, đây là cuộc biểu tình lớn nhất từ trước tới nay tại Greenland, với số người tham gia tương đương gần một phần tư dân số thủ đô Nuuk. Các cuộc tuần hành đoàn kết cũng diễn ra tại Copenhagen (Đan Mạch) và vùng Nunavut ở miền bắc Canada.

“Điều này quan trọng với cả thế giới”, bà Elise Riechie, một người biểu tình tại Copenhagen, chia sẻ. “Có rất nhiều quốc gia nhỏ, và không quốc gia nào là để bán”.