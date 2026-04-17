Iran vẫn còn hàng nghìn tên lửa và máy bay không người lái

Kông Anh(Nguồn: CNN) |

Quan chức quân sự cấp cao của Mỹ cho biết Iran vẫn còn "hàng nghìn tên lửa" và máy bay không người lái tấn công một chiều có khả năng đe dọa Mỹ và đồng minh.

Ngày 16/4 (giờ địa phương), Trung tướng James Adams, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ cho rằng Iran vẫn còn "hàng nghìn tên lửa" và máy bay không người lái tấn công một chiều có khả năng đe dọa lực lượng Mỹ cũng như đồng minh trong khu vực, bất chấp các cuộc oanh tạc của Mỹ và Israel vào cơ sở quân sự Tehran.

Theo ông Adams, lực lượng dân quân Shiite do Iran hậu thuẫn cũng tiến hành "hàng trăm" cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ kể từ khi cuộc chiến với Iran bắt đầu.

Iran vẫn còn hàng nghìn tên lửa và máy bay không người lái trong năm 2026 - Ảnh 1.

Mỹ và Iran vẫn đang trong thời gian thực hiện lệnh ngừng bắn. (Ảnh: Reuters)

Ông Adams nói với tiểu ban thuộc Ủy ban Quân vụ Hạ viện rằng chiến dịch ném bom của Mỹ và Israel gây ra "sự suy giảm đáng kể về năng lực quân sự của Iran".

Hồi đầu tháng 4, CNN đưa tin khoảng một nửa số bệ phóng tên lửa của Iran vẫn còn nguyên vẹn và nước này vẫn sở hữu hàng nghìn máy bay không người lái tấn công một chiều cùng số lượng lớn tên lửa bất chấp chiến dịch ném bom của Mỹ và Israel.

Trong khi đó, tại Beirut, bầu trời bừng sáng bởi pháo hoa và tiếng súng ăn mừng vào khoảng nửa đêm theo giờ địa phương khi lệnh ngừng bắn ở Lebanon có hiệu lực. Truyền thông địa phương cũng đưa tin về những tiếng súng ăn mừng ở vùng ngoại ô phía nam Beirut, nơi lực lượng Hezbollah đóng quân.

Tuy nhiên, quân đội Israel vẫn cảnh báo người dân miền nam Lebanon không nên di chuyển về phía nam sông Litani, đồng thời cho biết lực lượng của họ vẫn đang đóng quân tại đó khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah có hiệu lực.

Phát ngôn viên quân đội Israel Avichay Adraee thông tin thêm quân đội Israel đang đóng quân ở miền nam Lebanon "để đối phó với hoạt động khủng bố đang diễn ra của Hezbollah".

“Vì sự an toàn của bạn và các thành viên trong gia đình, cho đến khi có thông báo mới - bạn được yêu cầu không di chuyển về phía nam sông Litani", ông Adraee nói.

Tổng thống Donald Trump cũng kêu gọi Hezbollah kiềm chế và hướng tới hòa bình, một thông điệp được đưa ra sau khi ông tuyên bố lệnh ngừng bắn 10 ngày giữa Lebanon và Israel trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang. Việc tạm ngừng cuộc xung đột giữa Israel và Hezbollah có thể giúp mở đường cho thỏa thuận hòa bình với Tehran.

65 năm rồi chúng ta vẫn tự hỏi: Sao "chuyện vĩ đại" này lại có ở Nga chứ không phải nơi hùng cường như nước Mỹ?
Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

00:58
Hình ảnh khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm, bắt "bà trùm" đứng sau nhiều công ty Lê Thị Thùy Trang

Hình ảnh khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm, bắt "bà trùm" đứng sau nhiều công ty Lê Thị Thùy Trang

01:35
Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

00:47
Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

01:13
Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

01:26
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
