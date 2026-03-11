Iran và Hezbollah "liên thủ" tấn công Israel cùng lúc?

Từ một hầm trú bom ở Tel Aviv, một chuyên gia an ninh quốc gia của Israel khẳng định Iran và lực lượng Hezbollah ở Lebanon đã phối hợp chặt chẽ với nhau để tấn công Israel vào ngày 10-3, trong đó có sử dụng vũ khí chùm nguy hiểm.

"Hầu hết tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Hezbollah được phóng cùng lúc với tên lửa của Iran" - ông Kobi Michael, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Nghiên cứu An ninh quốc gia và Viện Misgav (Israel), nói với Fox News.

Theo ông Michael, diễn biến này đánh dấu một bước leo thang tiềm tàng trong cuộc xung đột đang ngày một lan rộng khắp khu vực.

Ảnh cắt từ video của AP cho thấy những quả bom nhỏ từ vũ khí chùm của Iran đang bung ra trên bầu trời Israel - Ảnh: AP

Điều này xảy ra trong bối cảnh một báo cáo của Lực lượng Phòng vệ Israel cho thấy Iran đã phóng vào Israel nhiều tên lửa mang đầu đạn chùm, tạo ra một thách thức phức tạp và chết chóc đối với hệ thống phòng không đang bị quá tải của nước này.

Các đầu đạn nổ tung ở độ cao lớn, phát tán hàng chục quả bom nhỏ hơn trên một diện tích rộng.

Những quả bom nhỏ này, vốn có thể trông giống như những quả cầu lửa màu cam vào ban đêm, rất khó bị đánh chặn và đã chứng minh được khả năng gây tử vong cao.

Ông Michael cho rằng việc Iran sử dụng vũ khí chùm phải được coi là việc sử dụng vũ khí phi truyền thống, và phản ứng của Mỹ - Israel phải tương xứng.

Tên lửa phóng từ Iran rực sáng trên bầu trời miền Trung Israel - Ảnh: AP

Vào thời điểm bài phỏng vấn được thực hiện hôm 10-3, ông Michael cũng cho hay Tel Aviv vẫn đang trong tình trạng khẩn cấp, còi báo động vẫn liên tục vang lên và nhiều người dành phần lớn thời gian trong các hầm trú bom. Ngoài ra, ông thông tin thêm rằng khu vực phía Bắc đất nước cũng đang bị tấn công dữ dội.

Song song với thông tin về việc phối hợp với Iran, các nguồn tin khác cho hay Hezbollah đang có sự thay đổi đáng kể về chiến lược.

Nhóm này được cho là đang quay trở lại kiểu chiến tranh du kích, hoạt động theo các đơn vị nhỏ và tiết kiệm tên lửa chống tăng chủ chốt khi giao tranh.

Tính đến tối 10-3 theo giờ địa phương, IDF cho biết họ đã phát động một loạt các cuộc không kích nhằm vào cơ sở hạ tầng của Hezbollah ở vùng ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut của Lebanon, song song với các cuộc không kích vào Iran.