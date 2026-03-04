Iran tuyên bố tấn công tàu khu trục Mỹ ở Ấn Độ Dương

Tên lửa đạn đạo Ghadr của Iran.

Thông báo được IRGC đưa ra hôm 3/3 cho biết, tàu chiến này bị đánh trúng bằng tên lửa Ghadr-380 và Talaieh.

Theo IRGC, Ghadr là tên lửa đạn đạo tầm trung (MRBM) có tầm bắn lên tới 2.000km, được thiết kế cho các cuộc tấn công chính xác và triển khai nhanh.

Trong khi đó, Talaieh là hệ thống tên lửa hành trình chiến lược có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách tới 1.000km. Đây được mô tả là loại tên lửa thông minh có thể thay đổi mục tiêu trong quá trình bay.

IRGC cho biết, mục tiêu bị tấn công nằm cách biên giới Iran hơn 600km trong cuộc tấn công mà lực lượng này gọi là “mạnh mẽ”.

Theo tuyên bố, tàu khu trục của Mỹ đang tiếp nhiên liệu từ một tàu chở dầu Mỹ khi bị đánh trúng.

IRGC cho rằng vụ tấn công đã gây ra “những đám cháy lan rộng” trên cả 2 con tàu.

Chiến dịch True Promise 4

IRGC cho biết, cuộc tấn công là một phần của chiến dịch mang mật danh True Promise 4, được tiến hành nhằm đáp trả cuộc tấn công của Israel và Mỹ bắt đầu từ 28/2 nhằm vào Iran.

Theo lực lượng này, chiến dịch đã tấn công nhiều mục tiêu nhạy cảm và chiến lược sâu trong lãnh thổ Israel, đồng thời tiến hành các cuộc phản công nhằm vào nhiều lợi ích của Mỹ tại khu vực Tây Á.

Các mục tiêu được nêu gồm những cơ sở tại Qatar, UAE và Kuwait.

IRGC cũng cho biết tàu sân bay Mỹ USS Abraham Lincoln nằm trong số các mục tiêu bị tấn công trong chiến dịch.

Theo tuyên bố, chiến dịch này được xem là bước tiếp theo sau các đợt phản công trước đó mà IRGC gọi là “thành công và mang tính quyết định” nhằm vào đối phương. IRGC khẳng định chiến dịch True Promise 4 sẽ tiếp tục cho đến khi đối phương thất bại hoàn toàn.