Chiến dịch quy mô lớn của Mỹ: Gần 900 cuộc không kích nhắm vào Iran chỉ trong nửa ngày

Phóng viên Jennifer Griffin của Fox News trong một bài đăng trên mạng xã hội X cho biết, trong 12 giờ đầu tiên của chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, lực lượng Mỹ đã thực hiện khoảng 900 cuộc tấn công từ nhiều hướng, bao gồm đất liền, trên không và trên biển, trong đó có cả các đòn tấn công bằng máy bay không người lái. Đồng thời, Iran cũng thực hiện một cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn.

"Iran đã phóng khoảng 300 tên lửa. Họ có 2000 tên lửa tầm xa và 2000 tên lửa tầm ngắn. Họ đã tăng cường kho vũ khí của mình kể từ mùa hè năm ngoái", bài đăng nêu rõ.

Ảnh: Getty Images

Theo bà Jennifer Griffin, tại Bahrain, Iran đã tấn công một nhà kho bỏ trống và hệ thống radar Ray Dome. Đại diện của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, các hệ thống dự phòng đã được triển khai trong khu vực và không có sự cố nào ảnh hưởng đến nhiệm vụ.

Một quan chức Mỹ cho biết chiến dịch có thể kéo dài vài tuần, dù Tổng thống Trump có thể quyết định kết thúc sớm hơn tùy theo diễn biến thực tế. Hiện, một phần hệ thống phòng không của Iran vẫn đang hoạt động và dự kiến sẽ cần thêm vài ngày để vô hiệu hóa hoàn toàn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố quyết định phát động chiến dịch quân sự được đưa ra sau khi các cuộc đàm phán về một thỏa thuận hạt nhân mới với Iran thất bại. Theo ông, các nỗ lực ngoại giao không mang lại kết quả, buộc Washington phải lựa chọn phương án quân sự.

Trong một diễn biến mới, CNN đưa tin, Iran tuyên bố sẵn sàng cho một cuộc chiến lâu dài và có kế hoạch tiếp tục các hoạt động quân sự, đồng thời khẳng định khả năng tên lửa của nước này vẫn còn nguyên vẹn.

Theo nhiều nguồn tin, Iran dự định tiếp tục các hoạt động quân sự, nhấn mạnh sẽ không lùi bước khỏi chiến lược đã chọn. Tehran khẳng định các cuộc tấn công gần đây không làm suy yếu khả năng sẵn sàng chiến đấu của nước này.

"Iran dự định sẽ tiếp tục cuộc tấn công... Khả năng tên lửa và phòng thủ của Iran chưa bị thiệt hại đáng kể nào, và Iran đã chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài", CNN viết.