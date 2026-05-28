Iran tuyên bố nhắm mục tiêu vào căn cứ không quân của Mỹ

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nhắm mục tiêu vào căn cứ không quân của Mỹ lúc 4h50 ngày 28/5 (giờ địa phương). Dù IRGC không cho biết căn cứ này nằm ở đâu, nhưng báo cáo này được đưa ra sau khi Kuwait tuyên bố đang đánh chặn mối đe dọa từ tên lửa và máy bay không người lái của đối phương.

"Sau cuộc tấn công gây hấn do quân đội Mỹ thực hiện nhằm vào địa điểm ngoại ô sân bay Bandar Abbas bằng vật thể phóng từ trên không, căn cứ không quân Mỹ được xác định là nguồn gốc của cuộc tấn công bị nhắm mục tiêu lúc 4h50", hãng thông tấn Fars đưa tin.

Tình hình ở Trung Đông đang nóng lên. (Ảnh: Mehr)

IRGC thông tin thêm phản ứng của họ là "lời cảnh báo nghiêm khắc" đối với Mỹ, đồng thời khẳng định "hành động gây hấn của Mỹ sẽ không thể không bị đáp trả".

Rạng sáng ngày 28/5, ba tiếng nổ được nghe thấy ở phía đông Bandar Abbas, một thành phố cảng chiến lược và nơi đặt căn cứ hải quân của Iran gần eo biển Hormuz. Quan chức Mỹ cũng xác nhận quân đội nước này bắn hạ 4 máy bay không người lái của Iran và tấn công một trạm điều khiển mặt đất ở Bandar Abbas, nơi chuẩn bị phóng chiếc máy bay không người lái thứ 5.

Trong khi đó, quân đội Israel cho biết họ đang tấn công "cơ sở hạ tầng của Hezbollah" ở Tyre, một thành phố cổ ven biển ở miền nam Lebanon. Động thái này diễn ra sau khi Israel đưa ra cảnh báo sơ tán quy mô lớn nhất từ trước đến nay đối với thành phố này, nằm trên bờ biển Địa Trung Hải, phía bắc khu vực do lực lượng Israel kiểm soát.

Trong những ngày gần đây, Israel tăng cường loạt hoạt động ở Lebanon . Hôm 17/5, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết họ thực hiện cuộc tấn công vào hơn 150 địa điểm nhắm vào lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn trên khắp miền nam Lebanon.

Bản đồ do IDF công bố cũng đánh dấu nhiều khu vực rộng lớn thuộc vùng Tyre của Lebanon cần được sơ tán. Người phát ngôn quân đội Israel Avichay Adraee cảnh báo tất cả khu vực phía nam sông Zahrani đều được xem là "vùng chiến sự".