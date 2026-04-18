Iran tuyên bố mở cửa eo biển Hormuz, dấu hiệu sắp đạt được thỏa thuận với Mỹ

Hoàng Vân |

Ngày 17/4, Iran tuyên bố eo biển Hormuz sẽ "hoàn toàn mở" chừng nào thỏa thuận ngừng bắn ở Lebanon còn hiệu lực.

Eo biển Hormuz.

Ngày 16/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố một thỏa thuận ngừng bắn 10 ngày giữa Israel và Hezbollah tại Lebanon.

“Phù hợp với thỏa thuận ngừng bắn ở Lebanon, việc đi lại cho tất cả các tàu thương mại qua eo biển Hormuz được tuyên bố hoàn toàn mở cửa trong thời gian còn lại của thỏa thuận ngừng bắn”, Ngoại trưởng Abbas Araghchi viết trên X hôm 17/4.

Tuy nhiên, ông lưu ý, tất cả các tàu phải di chuyển “theo tuyến đường phối hợp đã được Cộng hòa Hồi giáo công bố”.

Một quan chức cấp cao Iran sau đó cho biết, tất cả các tàu thương mại, bao gồm cả tàu Mỹ, đều có thể đi qua eo biển Hormuz, mặc dù kế hoạch của họ cần được phối hợp với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo.

Quan chức này cho biết thêm, các tàu quân sự vẫn bị cấm đi qua eo biển.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhanh chóng vui mừng viết trên Truth Social: “Iran vừa tuyên bố, eo biển Hormuz đã hoàn toàn mở và sẵn sàng cho việc lưu thông tự do”.

Trong một bài đăng tiếp theo, ông Trump cho biết, lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với các tàu có liên hệ với Iran đi qua tuyến đường thủy này sẽ vẫn có hiệu lực, cho đến khi giao dịch của Mỹ với Iran hoàn thành 100%.

“Quá trình này sẽ diễn ra rất nhanh chóng, vì hầu hết các điểm đã được đàm phán”, ông Trump nói, đề cập đến một thỏa thuận đang được đàm phán với Iran nhằm chấm dứt chiến tranh vĩnh viễn.

Trong một bài đăng khác, nhà lãnh đạo Mỹ nói, “Iran, với sự giúp đỡ của Mỹ, đã hoặc đang loại bỏ tất cả thủy lôi” khỏi eo biển Hormuz.

Sau thông báo của Iran và những phát biểu của Tổng thống Trump, giá dầu thô của Mỹ đã giảm 12% xuống gần 83 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent quốc tế cũng giảm hơn 11% xuống khoảng 88 USD/thùng.

Những diễn biến mới nhất cho thấy một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran có thể sắp đạt được.

Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, mọi thứ có thể nhanh chóng đổ vỡ, đặc biệt là khi giữa hai nước vẫn chưa có sự tin tưởng lẫn nhau. Ngay cả khi đạt được thỏa thuận, nó cũng có thể không bền vững lâu dài.

Theo South Front
