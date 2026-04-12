Iran tuyên bố không mở eo biển Hormuz cho tàu thuyền Mỹ và Israel

Hoàng Vân |

Iran vừa đưa ra quyết định tiếp tục đóng cửa eo biển Hormuz đối với tàu thuyền Mỹ và Israel, sau thất bại của vòng đàm phán ngoại giao mới đây.

Hãng tin CNN, dẫn nguồn tin từ các cơ quan an ninh Iran cho biết, phía Iran tuyên bố, lệnh phong tỏa eo biển Hormuz sẽ được duy trì cho đến khi Mỹ chính thức từ bỏ yêu sách kiểm soát tuyến đường thủy này.

Động thái này được Iran đưa ra sau khi các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại thủ đô Islamabad của Pakistan kết thúc mà không đạt thỏa thuận.

Đây được xem là một đòn giáng mạnh vào những hy vọng mong manh về lối thoát cho cuộc khủng hoảng Trung Đông hiện nay.

Động thái đóng cửa eo biển Hormuz cũng cho thấy quyết tâm của Iran trong việc sử dụng vị trí địa lý của mình như một công cụ quan trọng, để gây áp lực chính trị và kinh tế lên liên minh phương Tây.

Iran đang thể hiện lập trường cực kỳ cứng rắn và nhấn mạnh, họ không sẵn sàng xem xét ngay cả những phương án thỏa hiệp, chẳng hạn như cho phép vận chuyển hạn chế hoặc một phần đối với một số loại hàng hóa nhất định.

"Nếu không có một khuôn khổ quốc tế được nhất trí rõ ràng, tôn trọng đầy đủ chủ quyền của Cộng hòa Hồi giáo đối với eo biển, việc vận chuyển của các tàu từ các nước không thân thiện sẽ vẫn bị cấm hoàn toàn", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei, nói.

Ông Baghaei tái khẳng định, Iran sẽ bảo vệ lợi ích quốc gia của mình đến cùng và sẽ không nhượng bộ đơn phương dưới áp lực bên ngoài.

Theo vị quan chức ngoại giao này, sự thành công của bất kỳ tiến trình ngoại giao nào trong tương lai chỉ có thể đạt được nếu Mỹ bắt đầu đối xử với các yêu cầu của Iran một cách tôn trọng và nghiêm túc, từ bỏ chính sách độc tài của mình.

Việc phong tỏa eo biển Hormuz đe dọa sự ổn định của thị trường năng lượng toàn cầu, vì một phần đáng kể lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng xuất khẩu toàn cầu đi qua tuyến đường huyết mạch này.

Theo Avia-pro
Choáng ngợp khung cảnh tại công trình top đắt đỏ nhất thế giới ở Việt Nam: Rộng 25.000m2 bên bờ Hồ Tây

