Iran tuyên bố ‘kẻ thù sẽ không an toàn’, nguy cơ tấn công nhằm vào đất Mỹ

Một cuộc biểu tình trước Nhà Trắng để phản đối Mỹ và Israel tấn công Iran. (Ảnh: AP)

Reuters dẫn bản đánh giá tình báo của Văn phòng Tình báo và phân tích thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) thực hiện cho biết, Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này có thể tấn công vào Mỹ để đáp trả vụ sát hại Lãnh tụ tối cao Khamenei.

Theo báo cáo, Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này “có khả năng” gây ra mối đe dọa tấn công có mục tiêu nhằm vào nước Mỹ, dù khó xảy ra một cuộc tấn công quy mô lớn.

Theo báo cáo, trong ngắn hạn mối lo ngại chính là các “tin tặc hoạt động vì mục đích chính trị” (hacktivist) thân Iran có thể tiến hành tấn công mạng vào các mạng lưới của Mỹ.

“Mặc dù một cuộc tấn công quy mô lớn khó xảy ra, Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này có thể gây ra mối đe dọa dai dẳng về các cuộc tấn công có mục tiêu trên lãnh thổ Mỹ, và gần như chắc chắn sẽ leo thang hành động trả đũa hoặc kêu gọi hành động”, báo cáo viết.

DHS chưa phản hồi đề nghị bình luận.

Lực lượng chức năng Mỹ đang điều tra vụ xả súng xảy ra hôm 1/3 tại một quán bar ở Austin, bang Texas, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng. Cơ quan chức năng cho biết còn quá sớm để kết luận tay súng liên quan đến Iran hay không.

Bức ảnh ghi lại hình ảnh tay súng bị cảnh sát bắn chết cho thấy người này mặc áo in hình quốc kỳ Iran và dòng chữ “IRAN” với màu xanh lá, trắng và đỏ ở phía trước. Một cảnh sát cho biết người này cũng mặc một áo nỉ có dòng chữ “Property of Allah” (Tài sản của Thánh Allah).

Ả-rập Xê-út vừa cho biết, Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Riyadh vừa bị tấn công bằng 2 máy bay không người lái, gây ra “đám cháy hạn chế”, AP đưa tin.

Cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran đã khiến ông Khamenei cùng nhiều thành viên gia đình ông và quan chức cấp cao Iran thiệt mạng. Việc Mỹ và Israel tiếp tục tấn công và Iran tung đòn trả đũa khiến cuộc xung đột đã lan ra khắp khu vực.