Iran tuyên bố gay gắt, thách thức Mỹ đổ bộ tấn công

Ngày 29/3, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cho biết lực lượng vũ trang nước này đang "chờ đợi" quân đội Mỹ, đồng thời cáo buộc Mỹ "bí mật lên kế hoạch thực hiện cuộc tấn công trên bộ" trong khi vẫn đề cập đến cuộc đàm phán với Iran .

"Đối phương công khai phát đi thông điệp về đàm phán và đối thoại, nhưng lại bí mật lên kế hoạch tấn công trên bộ. Họ không biết rằng quân nhân Iran đang chờ lính Mỹ đổ bộ, sẵn sàng tung đòn hủy diệt đối phương và trừng phạt dứt điểm những đồng minh khu vực của họ" , ông Ghalibaf nhấn mạnh.

Đơn vị pháo binh Israel khai hỏa về phía Lebanon, trong bối cảnh leo thang xung đột giữa Israel và Hezbollah. (Ảnh: Reuters)

Ông Ghalibaf tiếp tục cho hay: "Mỹ nói về những khát vọng của mình, trình bày những gì họ không đạt được trong cuộc xung đột thông qua danh sách 15 điểm cần theo đuổi bằng biện pháp ngoại giao".

Chủ tịch Quốc hội Iran cũng kêu gọi toàn thể người dân Iran đoàn kết và nhấn mạnh đất nước đang trong "cuộc chiến toàn cầu lớn" và "ở giai đoạn nguy cấp nhất".

“Chừng nào người Mỹ còn tìm cách buộc Iran đầu hàng, câu trả lời của chúng tôi dành cho họ vẫn luôn rõ ràng: 'Chúng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận sự sỉ nhục'", ông Ghalibaf nói.

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh Pakistan tổ chức cuộc thảo luận giữa với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Ả Rập Xê-út nhằm mục đích giảm leo thang xung đột ở Trung Đông . Trong khi đó, Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) thông tin tàu USS Tripoli chở 3.500 binh sĩ Mỹ đã đến Trung Đông và Lầu Năm Góc đang cân nhắc bước đi tiếp theo.

Về phía Israel, người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), ông Nadav Shoshani cho biết chỉ còn vài ngày nữa, IDF sẽ tấn công trúng tất cả mục tiêu ở Iran mà họ xếp vào loại "ưu tiên hàng đầu".

Những mục tiêu được chia thành nhiều nhóm khác nhau, “có thể là nơi sản xuất tên lửa đạn đạo, sản xuất vũ khí, hạt nhân, trung tâm chỉ huy và kiểm soát,...” và trong mỗi nhóm lại có nhiều hạng mục khác nhau.

Cuối tuần qua, IDF cũng tấn công 2 nhà máy thép ở Iran, trong đó có một nhà máy sử dụng vật liệu phóng xạ và một nhà máy sản xuất nước nặng ở Arak, nơi sản xuất plutonium quan trọng.

Theo ông Shoshani, IDF cũng từng tấn công nhà máy sản xuất nước nặng ở Arak trong cuộc tấn công hồi tháng 6/2025, "nhưng tình báo đã phát hiện những nỗ lực nhằm xây dựng lại nhà máy."

Ngoài việc phá hủy mục tiêu quân sự, những cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel vào Iran còn khiến ít nhất 1.900 người thiệt mạng và gây thiệt hại nặng nề cho cơ sở hạ tầng dân sự, bao gồm hàng trăm cơ sở y tế và trường học.