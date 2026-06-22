Iran tuyên bố đạt được bước đột phá trong các cuộc đàm phán đầu tiên với Mỹ

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi mới đây tuyên bố đã đạt được một thỏa hiệp chiến lược trong các cuộc tiếp xúc ngoại giao đầu tiên với đại diện Mỹ.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi.

Theo Ngoại trưởng Abbas Araghchi - người đứng đầu phái đoàn ngoại giao Iran trong các cuộc tiếp xúc và đàm phán với Mỹ, nhờ những nỗ lực hòa giải không ngừng nghỉ của Pakistan và Qatar, tiến triển đáng kể đã đạt được trong một số lĩnh vực quan trọng.

"Các thỏa thuận sơ bộ bao gồm việc dỡ bỏ hạn chế đối với xuất khẩu dầu thô và sản phẩm hóa dầu của Iran; dỡ bỏ lệnh phong tỏa kinh tế; giải phóng một số tài sản nước ngoài bị giữ lại; và khởi động một kế hoạch quốc tế quy mô lớn cho việc tái thiết và phát triển Iran", ông Araghchi nói.

Yếu tố trọng tâm của gói thỏa thuận là việc khởi động một cơ chế giảm leo thang đặc biệt để chấm dứt hoàn toàn các hành động thù địch trên mặt trận Lebanon.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và các quan chức Bộ Ngoại giao vẫn chưa bình luận về những tuyên bố này của Ngoại trưởng Iran.

Trong khi đó, Pakistan và Qatar - với vai trò trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran, cũng đã thông báo kết thúc vòng đàm phán đầu tiên tại khu nghỉ dưỡng Burgenstock của Thụy Sĩ với "tiến triển đáng khích lệ".

"Vòng đàm phán cấp cao đầu tiên theo bản ghi nhớ Islamabad đã kết thúc. Cuộc họp diễn ra trong bầu không khí tích cực và mang tính xây dựng.

Cuộc họp đã đạt được những tiến triển đáng khích lệ, bao gồm việc thiết lập khuôn khổ cho các cuộc đàm phán kỹ thuật tiếp theo", Bộ Ngoại giao Qatar và Pakistan cho biết trong một thông cáo chung.