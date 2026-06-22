HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Iran tuyên bố đạt được bước đột phá trong các cuộc đàm phán đầu tiên với Mỹ

Hoàng Vân
|

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi mới đây tuyên bố đã đạt được một thỏa hiệp chiến lược trong các cuộc tiếp xúc ngoại giao đầu tiên với đại diện Mỹ.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi.

Theo Ngoại trưởng Abbas Araghchi - người đứng đầu phái đoàn ngoại giao Iran trong các cuộc tiếp xúc và đàm phán với Mỹ, nhờ những nỗ lực hòa giải không ngừng nghỉ của Pakistan và Qatar, tiến triển đáng kể đã đạt được trong một số lĩnh vực quan trọng.

"Các thỏa thuận sơ bộ bao gồm việc dỡ bỏ hạn chế đối với xuất khẩu dầu thô và sản phẩm hóa dầu của Iran; dỡ bỏ lệnh phong tỏa kinh tế; giải phóng một số tài sản nước ngoài bị giữ lại; và khởi động một kế hoạch quốc tế quy mô lớn cho việc tái thiết và phát triển Iran", ông Araghchi nói.

Yếu tố trọng tâm của gói thỏa thuận là việc khởi động một cơ chế giảm leo thang đặc biệt để chấm dứt hoàn toàn các hành động thù địch trên mặt trận Lebanon.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và các quan chức Bộ Ngoại giao vẫn chưa bình luận về những tuyên bố này của Ngoại trưởng Iran.

Trong khi đó, Pakistan và Qatar - với vai trò trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran, cũng đã thông báo kết thúc vòng đàm phán đầu tiên tại khu nghỉ dưỡng Burgenstock của Thụy Sĩ với "tiến triển đáng khích lệ".

"Vòng đàm phán cấp cao đầu tiên theo bản ghi nhớ Islamabad đã kết thúc. Cuộc họp diễn ra trong bầu không khí tích cực và mang tính xây dựng.

Cuộc họp đã đạt được những tiến triển đáng khích lệ, bao gồm việc thiết lập khuôn khổ cho các cuộc đàm phán kỹ thuật tiếp theo", Bộ Ngoại giao Qatar và Pakistan cho biết trong một thông cáo chung.

Theo Avia-pro
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Nghẹt thở giây phút ập vào 'Trung tâm lừa đảo' trong nhà nghỉ Bảo Ly, gần 90 người tra tay vào còng

Nghẹt thở giây phút ập vào 'Trung tâm lừa đảo' trong nhà nghỉ Bảo Ly, gần 90 người tra tay vào còng

01:23
34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

01:49
Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

01:01
Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

01:39
Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

01:03
Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

00:59
Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

01:14
MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại