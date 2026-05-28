Iran tuyên bố đánh trả căn cứ quân sự Mỹ

Kênh NBC News ngày 28-5 dẫn nguồn truyền thông Iran cho biết Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã nhắm mục tiêu vào một căn cứ không quân Mỹ lúc 4 giờ 50 phút ngày 28-5 (giờ địa phương).

Cuộc tập kích nhằm đáp trả các đòn oanh tạc trước đó của Mỹ gần sân bay TP Bandar Abbas, một thành phố cảng chiến lược gần eo biển Hormuz ở miền Nam Iran.

Cùng ngày 28-5, trang CNBC dẫn thông báo từ lực lượng vũ trang Kuwait trên mạng xã hội X cho biết hệ thống phòng không của nước này đã được kích hoạt để đánh chặn "các mối đe dọa từ tên lửa và UAV thù địch".

Cơ quan chức năng Kuwait cho biết những tiếng nổ lớn phát ra là kết quả của việc đánh chặn thành công.

Hiện tại, phía Kuwait chưa xác định nguồn gốc các cuộc tấn công này và chưa rõ liệu sự việc có liên quan đến tuyên bố tập kích căn cứ Mỹ của Iran hay không.

Phía Mỹ cũng chưa đưa ra phản hồi chính thức về việc căn cứ quân sự của họ bị tập kích.

Oanh tạc cơ B-1 Lancer của quân đội Mỹ rời đường băng tại căn cứ RAF Fairford, Anh ngày 26-3-2026. Ảnh: AP.

Trước đó vào ngày 27-5, một quan chức Mỹ tiết lộ quân đội nước này đã bắn hạ 4 máy bay không người lái (UAV) tự sát của Iran và phá hủy một trạm điều khiển mặt đất gần TP Bandar Abbas.

Washington đánh giá các mục tiêu này cấu thành mối đe dọa trực tiếp đến lực lượng Mỹ và hoạt động hàng hải thương mại qua eo biển Hormuz.

Vị quan chức này nhấn mạnh các cuộc không kích ngày 27-5 mang tính chất phòng vệ, có quy mô giới hạn và không đồng nghĩa với việc tái khởi động các chiến dịch quân sự lớn chống lại Iran.

Đây là đợt "tấn công phòng vệ" thứ hai của Mỹ trong vòng ba ngày qua, tạo áp lực lớn lên nỗ lực đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột giữa hai nước trong bối cảnh lệnh ngừng bắn đang rất mong manh.

Đáp lại hành động của Mỹ, hãng tin Tasnim trích thông cáo từ IRGC cảnh báo: "Nếu hành động này lặp lại, phản ứng của chúng tôi sẽ quyết liệt hơn".

Đồng thời, lực lượng này cho rằng Washington phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về mọi hậu quả xảy ra.

Xung đột quân sự gia tăng ngay khi tiến trình ngoại giao giữa hai nước rơi vào bế tắc. Kênh truyền hình nhà nước Iran đưa tin ngày 27-5 rằng Mỹ từng hứa rút quân và dỡ bỏ phong tỏa hàng hải tại eo biển Hormuz để đổi lấy việc Tehran khôi phục lưu lượng tàu thuyền qua lại. Tuy nhiên, Nhà Trắng đã bác bỏ thông tin về một bản ghi nhớ sơ bộ "không chính thức" như vậy.

Tại cuộc họp nội các ngày 27-5, Tổng thống Donald Trump tuyên bố không ai được phép kiểm soát eo biển Hormuz - tuyến đường thủy huyết mạch vận chuyển 20% lượng dầu toàn cầu trước chiến tranh.

Ông Donald Trump phát biểu: "Eo biển này sẽ mở cửa cho tất cả mọi người. Sẽ không một ai có thể kiểm soát nó". Ông cũng nói thêm rằng phía Iran rất muốn đạt được một thỏa thuận nhưng các cuộc đàm phán hiện vẫn chưa đi đến kết quả mong muốn.

Ngay sau đó, Washington thông báo áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Cơ quan quản lý eo biển Vịnh Ba Tư - một đơn vị mới do Iran thành lập nhằm thu phí các tàu qua lại với mức giá lên tới 2 triệu USD mỗi lượt.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố hành động này chứng minh chiến dịch gây áp lực kinh tế của Mỹ đã khiến Iran rơi vào tình trạng kiệt quệ tài chính.