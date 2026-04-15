Iran tuyên bố có cách vô hiệu hóa việc Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz

Tuyến đường mà tàu biển có thể đi theo để tránh khu vực Iran hạn chế ở eo biển Hormuz.

Trong tuyên bố ngày 14/4, ông Momeni cho biết đã chỉ đạo quan chức tại các tỉnh biên giới của Iran tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhập khẩu hàng hóa thiết yếu, nhằm “vô hiệu hóa mối đe dọa” từ lệnh phong tỏa trên biển.

Lệnh phong tỏa của Mỹ với Iran chính thức có hiệu lực từ 14h ngày 14/4, khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump gây sức ép buộc Tehran chấp nhận các điều kiện chấm dứt chiến tranh, bằng việc siết chặt nền kinh tế Iran.

Lực lượng vũ trang Iran gọi đây là “hành động bất hợp pháp” và “tương đương với cướp biển”.

Theo giới phân tích, dù Iran đã quen với các lệnh trừng phạt của Mỹ và vẫn duy trì hoạt động trong thời chiến, việc áp lệnh phong tỏa như vậy vẫn có thể gây thiệt hại đáng kể cho nền kinh tế nước này.

Tehran cho biết họ quan tâm đến việc tham gia các vòng đàm phán tiếp theo về cuộc chiến.

Ngoại trưởng Iran đã điện đàm với nhiều đối tác khác nhau trong khu vực và ngoài khu vực để trao đổi về tình hình.

Trong khi đó, ít nhất 3 tàu chở dầu đã đi vào vịnh qua eo biển Hormuz ngày 14/4, theo dữ liệu vận tải của LSEG và Kpler.

Tàu Peace Gulf treo cờ Panama đang hướng tới cảng Hamriyah ở UAE, sau khi đi qua tuyến đường mới giữa các đảo Larak và Hormuz trong vùng biển Iran – tuyến mà Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran yêu cầu tất cả các tàu phải đi theo.

Trước đó, 2 tàu chở dầu trong danh sách trừng phạt của Mỹ cũng đã đi qua tuyến đường thủy chật hẹp. Do 3 tàu này không hướng tới các cảng của Iran nên không bị ảnh hưởng bởi lệnh phong tỏa của Mỹ.

Trong khi đó, Anh và Pháp đang chuẩn bị tổ chức một cuộc họp thượng đỉnh nhằm tìm biện pháp giải quyết cuộc khủng hoảng eo biển Hormuz. Hai cường quốc châu Âu không cho biết liệu họ có tham gia bất kỳ hành động quân sự nào cùng Mỹ chống lại Iran nhằm mở lại tuyến đường hay không.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh, các quốc gia tham gia sáng kiến sẽ chỉ hành động với mục đích “phòng thủ”.

Đây không phải là điều mà Tổng thống Mỹ Trump mong muốn từ các đối tác châu Âu, nhưng phù hợp với lập trường mà Anh và Pháp đã nêu ra từ đầu cuộc chiến.

Trọng tâm của châu Âu sẽ là tìm nhiều cách để rà phá thuỷ lôi mà Iran có thể đã thả xuống eo biển Hormuz, và sau khi chiến tranh kết thúc sẽ tìm cách đảm bảo an toàn cho các tàu đi qua khu vực này.