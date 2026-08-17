Iran tuyên bố chiến thắng trong cuộc đối đầu với Mỹ và Israel

Chủ tịch Quốc hội Iran kiêm trưởng đoàn đàm phán - ông Mohammad Bagher Ghalibaf - tuyên bố Mỹ và Israel đã "thất bại trong việc đạt được" bất kỳ mục tiêu nào mà họ đề ra khi bắt đầu cuộc chiến với Iran.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. (Ảnh: Reuters)

"Đây là thất bại lớn nhất và toàn diện nhất”, ông Mohammad Bagher Ghalibaf phát biểu hôm 16/8 tại một sự kiện truyền thông được phát sóng từ tòa nhà Quốc hội Iran.

Ông Ghalibaf khẳng định, Iran đã giành chiến thắng khi ngăn chặn được các mục tiêu này, đồng thời tuyên bố: "Tôi khẳng định từ tận đáy lòng, rằng chúng ta đã thắng cuộc chiến này”.

Ông không nêu cụ thể những mục tiêu nào mà ông cho là Mỹ và Israel đã không đạt được.

Các mục tiêu mà chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump từng đề ra bao gồm: Buộc Iran phải đầu hàng hoàn toàn, thay đổi chế độ, ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và chấm dứt sự ủng hộ của Tehran đối với các lực lượng ủy nhiệm tại Trung Đông như Hezbollah.

Tuyên bố mới nhất của ông Ghalibaf được đưa ra trong bối cảnh biên bản ghi nhớ mà Mỹ và Iran ký kết hồi tháng 6 nhằm chấm dứt các hành động thù địch và mở đường cho một "thỏa thuận cuối cùng" trong vòng 60 ngày đã chính thức hết hạn.

Hiện vẫn chưa có thỏa thuận cụ thể nào giữa hai bên. Cả Mỹ và Iran đều cáo buộc lẫn nhau vi phạm biên bản ghi nhớ tạm thời, và nhiều vụ bùng phát căng thẳng đã làm leo thang xung đột tại Trung Đông.

Trước đó, biên bản ghi nhớ gồm 14 điểm - do Pakistan đóng vai trò trung gian chính với sự ủng hộ của các nước láng giềng khác - đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ký kết vào ngày 17/6.

Biên bản tạm thời này đạt được sau hơn ba tháng xung đột đẫm máu gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động thương mại tại vùng Vịnh, đặc biệt là xuất khẩu dầu và khí đốt.

Biên bản bao gồm các điều khoản về việc mở lại eo biển Hormuz, nới lỏng một số hạn chế tài chính đối với Iran và vạch ra các kỳ vọng cho những cuộc đàm phán trong tương lai về chương trình hạt nhân của Iran.

Tuy nhiên, thỏa thuận nhanh chóng đổ vỡ do những tranh chấp liên quan đến eo biển Hormuz, dẫn đến các cuộc tấn công quân sự tái diễn vào cuối tháng 6.

Vào ngày 8/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố biên bản ghi nhớ này đã "chấm dứt".

Trong bối cảnh kho vũ khí của Mỹ đang cạn dần và chưa có giải pháp lâu dài nào được đưa ra, ông Trump hiện đối mặt với nguy cơ lôi kéo Mỹ vào một "cuộc chiến không hồi kết" khác.

Ông đã khẳng định rõ ràng rằng việc gây sức ép kinh tế lên Iran là một phần trong chiến lược hiện tại của Washington. "Chúng tôi đang theo dõi tình hình Iran với mức lạm phát phi mã và thực tế là họ không còn tiền”, ông phát biểu hồi đầu tháng này.

Tuy nhiên, Tehran vẫn giữ lập trường kiên định. Hôm 15/8, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết chưa có quyết định nào được đưa ra về việc liệu có nối lại đàm phán với Mỹ hay không.

Đáp lại lời đe dọa gần đây của ông Trump về việc tuyên bố eo biển này là lãnh thổ của Mỹ sau khi "đánh bại Iran", ông Araghchi khẳng định rằng eo biển "không thể bị chiếm giữ chỉ bằng một dòng tweet".