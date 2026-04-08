Iran tuyên bố ‘chiến thắng lịch sử’ trước Mỹ, công bố đề xuất 10 điểm

Quỳnh Như |

Iran xác nhận thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần với Mỹ do Pakistan làm trung gian, đồng thời công bố đề xuất 10 điểm mà Tehran cho rằng Washington đã chấp thuận. Trong khi tuyên bố "chiến thắng lịch sử", giới lãnh đạo Iran vẫn kêu gọi duy trì cảnh giác và đoàn kết trong nước.

Theo hãng thông tấn Mehr , Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran xác nhận nước này đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần với Mỹ, dưới sự trung gian của Pakistan. Thỏa thuận được cho là đã nhận được sự chấp thuận của tân lãnh tụ tối cao, Ayatollah Mojtaba Khamenei.

Thông cáo từ Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao nêu rõ, các cuộc đàm phán sẽ bắt đầu tại Islamabad, và Iran sẽ dành hai tuần cho các cuộc đàm phán này. Thời gian này có thể được gia hạn nếu các bên đạt được thỏa thuận. Cần phải duy trì sự đoàn kết toàn quốc trong giai đoạn này và tiếp tục ăn mừng chiến thắng với tinh thần hăng hái.

"Iran đang nắm giữ cò súng, và ngay khi đối phương phạm phải sai lầm nhỏ nhất, chúng tôi sẽ đáp trả bằng toàn bộ sức mạnh", tuyên bố nêu rõ.

Tuyên bố cho biết, "Iran đã giành được một chiến thắng lớn"!và buộc Mỹ phải chấp nhận đề xuất ngừng bắn gồm 10 điểm, trong đó Washington cam kết thực hiện những điều sau:

1. Cam kết không gây hấn

2. Iran tiếp tục kiểm soát eo biển Hormuz

3. Thỏa thuận về việc làm giàu uranium

4. Hủy bỏ tất cả các lệnh trừng phạt sơ cấp

5. Hủy bỏ tất cả các lệnh trừng phạt thứ cấp

6. Chấm dứt hiệu lực của tất cả các nghị quyết thuộc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

7. Chấm dứt hiệu lực của tất cả các nghị quyết thuộc Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA)

8. Bồi thường thiệt hại gây ra cho Iran

9. Rút toàn bộ lực lượng Mỹ khỏi khu vực

10. Chấm dứt chiến tranh trên mọi mặt trận, bao gồm cả cuộc chiến chống lại lực lượng Hezbollah tại Lebanon

Dù tuyên bố chiến thắng, cơ quan an ninh hàng đầu của Iran vẫn kêu gọi duy trì sự cảnh giác, nhấn mạnh rằng quá trình hoàn tất các điều khoản vẫn cần sự thận trọng và đoàn kết trong nước.

"Chúng tôi chúc mừng toàn thể nhân dân Iran về chiến thắng này... cho đến khi các chi tiết của chiến thắng này được hoàn tất, vẫn cần sự kiên cường và thận trọng của các quan chức cũng như việc duy trì sự đoàn kết và tương trợ giữa người dân Iran", tuyên bố nêu rõ.

Thông báo của Iran được đưa ra vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington sẵn sàng tạm dừng các hoạt động tấn công trong hai tuần, với điều kiện Iran mở lại eo biển Hormuz.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi trong một tuyên bố cho biết, "nếu các cuộc tấn công nhằm vào Iran chấm dứt, Lực lượng vũ trang của chúng tôi sẽ ngừng các hoạt động phòng thủ".

Ông nói thêm rằng, trong thời gian hai tuần, việc đi lại qua eo biển Hormuz có thể được đảm bảo an toàn với sự phối hợp của quân đội Iran và các điều kiện kỹ thuật liên quan.

Vụ người phụ nữ đánh hai nữ nhân viên gác tàu nhập viện: "Nạn nhân bị lôi vào góc khuất camera ghi hình"?

Vụ người phụ nữ đánh hai nữ nhân viên gác tàu nhập viện: "Nạn nhân bị lôi vào góc khuất camera ghi hình"?

Ông chủ Bảo Tín Minh Châu khai chỉ đạo con trai dùng thủ đoạn che giấu doanh thu nghìn tỷ như thế nào?

Ông chủ Bảo Tín Minh Châu khai chỉ đạo con trai dùng thủ đoạn che giấu doanh thu nghìn tỷ như thế nào?

