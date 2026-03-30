Iran tuyên bố bắn hạ máy bay do thám của Mỹ

Quỳnh Chi |

Một máy bay chỉ huy và kiểm soát E-3 Sentry AWACS của Không quân Mỹ đã bị "phá hủy hoàn toàn" trong một cuộc tấn công UAV và tên lửa của Iran.

Iran tuyên bố bắn hạ máy bay do thám của Mỹ - Ảnh 1.

Máy bay E-3 Sentry AWACS của Mỹ bị bị phá hủy sau cuộc tấn công của Iran vào căn cứ không quân ở Saudi Arabia (Ảnh: Getty Images/OSINTdefender)

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết lực lượng Iran đã tấn công vào căn cứ không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, bắn hạ máy bay do thám của Mỹ. Máy bay do thám đã bị trúng đạn cùng với một số máy bay phản lực khác của Mỹ trong cuộc không kích vào căn cứ này cuối tuần qua. Căn cứ không quân Prince Sultan nằm cách thủ đô Riyadh của Saudi Arabia khoảng 96 km về phía Đông Nam

IRGC tuyên bố hôm 29/3 rằng quân đội Iran tấn công nhắm mục tiêu vào căn cứ của Saudi Arabia nhằm đáp trả các hành động thù địch của quân đội Mỹ.

Lực lượng Iran đã bắn 6 tên lửa đạn đạo và 29 máy bay không người lái, khiến ít nhất 15 binh sĩ Mỹ bị thương, trong đó có 5 người bị thương nặng.

Iran tuyên bố bắn hạ máy bay do thám của Mỹ - Ảnh 1.

(Ảnh: PressTV)

Tạp chí Air & Space Forces (một ấn phẩm của Mỹ) đã đưa tin về việc một máy bay AWACS bị phá hủy tại căn cứ không quân Prince Sultan. Trong khi đó, OSINTdefender (trang chia sẻ thông tin tình báo nguồn mở) đã công bố các bức ảnh trên mạng xã hội X ghi lại thiệt hại đối với máy bay do thám. Theo đó, phần đuôi máy bay đã bị trúng đạn. Còn Đài Truyền hình Iran PressTV đã công bố hình ảnh vệ tinh cho thấy một số máy bay bị phá hủy tại căn cứ của Saudi Arabia.

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ từ chối bình luận về việc bị mất một máy bay E-3 Sentry AWACSkhi được giới truyền thông liên hệ.

Dữ liệu theo dõi chuyến bay công khai cho thấy ít nhất 6 máy bay loại này đã đậu tại Căn cứ Không quân Prince Sultan. Căn cứ này đã bị Iran nhắm mục tiêu 3 lần trong tuần qua.

Iran tuyên bố bắn hạ máy bay do thám của Mỹ - Ảnh 2.

(Ảnh: OSINTdefender)

Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang khi người phát ngôn Bộ chỉ huy liên quân Iran - ông Ebrahim Zolfaghar - đưa ra cảnh báo đanh thép trước khả năng Mỹ triển khai chiến dịch trên bộ tại Iran. Trong tuyên bố qua video, ông Ebrahim Zolfaghari cho biết lực lượng Iran đã sẵn sàng đối đầu với một cuộc xâm nhập trên bộ của Mỹ. Ông cảnh báo các chỉ huy và binh sĩ Mỹ sẽ phải đối mặt với những hậu quả thảm khốc nếu tiến hành gây hấn trên đất Iran.

Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh hàng nghìn lính thủy quân lục chiến và lính nhảy dù Mỹ đang đang được triển khai đến khu vực này.

Chân dung cô gái tay đeo kim truyền nhảy xuống nước cứu cháu bé 3 tuổi

Hình ảnh mặt đường Hà Nội trắng xoá vì mưa đá

Cảnh choáng ngợp khó tin tại sân bay "biểu tượng vị thế quốc gia" ở sự kiện VVIP 2027 do Sun Group đảm nhiệm

Cháy dữ dội gần Bệnh viện K Tân Triều, có người tử vong

Vụ xe khách lao xuống vực ở Tam Đảo: Trên xe chở đoàn cán bộ, nhân viên ngân hàng

Loạt khí tài đắt tiền của Mỹ bị hư hại sau một tháng xung đột với Iran

Khoảnh khắc cứu cô gái trẻ rơi xuống giếng trong đêm

Mỹ điều 7.000 lính thủy đánh bộ, lính dù tới Vùng Vịnh gây áp lực lên Iran

