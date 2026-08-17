HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Iran treo mức thưởng cực lớn cho ai giết hoặc bắt giữ được lính Mỹ

Hoàng Vân
|

Ngày 16/8, quân đội Iran thông báo, họ treo thưởng cực lớn cho bất kỳ ai giết hại hoặc bắt giữ các binh sĩ Mỹ.

Quan hệ giữa Iran và Mỹ ở Trung Đông đã leo thang chưa từng có, khi các lãnh đạo quân sự Iran đã công khai kêu gọi loại bỏ hoàn toàn quân nhân Mỹ trong khu vực.

Ngày 16/8, một thông báo chính thức từ các cơ quan quốc phòng của Cộng hòa Hồi giáo Iran được các hãng thông tấn quốc tế lớn đăng tải.

Theo đó, quân đội Iran đang treo thưởng 30.000 USD cho những ai giết hại hoặc bắt giữ các binh sĩ Mỹ.

Động thái này đẩy cuộc đối đầu giữa hai nước lên một mức độ hoàn toàn mới và nguy hiểm.

Các nhà phân tích đặc biệt chú ý đến những điều khoản cụ thể của chiến dịch tài chính do Iran công bố.

Như đã nhấn mạnh trong thông báo chính thức, nếu một phụ nữ tình nguyện, phần thưởng cho một binh sĩ Mỹ sẽ được tăng gấp đôi lên 60.000 USD.

Giới chuyên gia nhận định, đây là một nỗ lực nhằm kích hoạt các nhóm cực đoan ngầm ở những quốc gia có căn cứ quân sự Mỹ.

Bộ chỉ huy quân sự Mỹ tại Trung Đông đã được thông báo về những rủi ro tức thời đối với binh sĩ.

Các biện pháp an ninh đã được tăng cường tại tất cả căn cứ quân sự Mỹ trong khu vực, và binh sĩ bị nghiêm cấm rời khỏi khu vực được bảo vệ mà không có người hộ tống và xe bọc thép.

Theo Avia-pro
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

00:56
4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

01:29
Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

01:01
Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

00:55
Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

01:52
Honda ra mắt "vua xe ga" thế hệ mới: Máy 157 cc, có ABS và HSTC

Honda ra mắt "vua xe ga" thế hệ mới: Máy 157 cc, có ABS và HSTC

01:30
Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

00:47
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại