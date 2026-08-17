Iran treo mức thưởng cực lớn cho ai giết hoặc bắt giữ được lính Mỹ

Ngày 16/8, quân đội Iran thông báo, họ treo thưởng cực lớn cho bất kỳ ai giết hại hoặc bắt giữ các binh sĩ Mỹ.

Quan hệ giữa Iran và Mỹ ở Trung Đông đã leo thang chưa từng có, khi các lãnh đạo quân sự Iran đã công khai kêu gọi loại bỏ hoàn toàn quân nhân Mỹ trong khu vực.

Ngày 16/8, một thông báo chính thức từ các cơ quan quốc phòng của Cộng hòa Hồi giáo Iran được các hãng thông tấn quốc tế lớn đăng tải.

Theo đó, quân đội Iran đang treo thưởng 30.000 USD cho những ai giết hại hoặc bắt giữ các binh sĩ Mỹ.

Động thái này đẩy cuộc đối đầu giữa hai nước lên một mức độ hoàn toàn mới và nguy hiểm.

Các nhà phân tích đặc biệt chú ý đến những điều khoản cụ thể của chiến dịch tài chính do Iran công bố.

Như đã nhấn mạnh trong thông báo chính thức, nếu một phụ nữ tình nguyện, phần thưởng cho một binh sĩ Mỹ sẽ được tăng gấp đôi lên 60.000 USD.

Giới chuyên gia nhận định, đây là một nỗ lực nhằm kích hoạt các nhóm cực đoan ngầm ở những quốc gia có căn cứ quân sự Mỹ.

Bộ chỉ huy quân sự Mỹ tại Trung Đông đã được thông báo về những rủi ro tức thời đối với binh sĩ.

Các biện pháp an ninh đã được tăng cường tại tất cả căn cứ quân sự Mỹ trong khu vực, và binh sĩ bị nghiêm cấm rời khỏi khu vực được bảo vệ mà không có người hộ tống và xe bọc thép.