Iran thông báo nóng về World Cup 2026: "Rất khó để chúng tôi tham dự!"

Bóng đá thế giới thời điểm này đang đặt một nghi vấn lớn: liệu một trong số các đại diện châu Á đã giành vé đến World Cup 2026 có thể thực sự góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh hay không? Tình hình an ninh – chính trị quốc tế đang đẩy vấn đề này vượt ra ngoài sân cỏ và khiến nhiều người hâm mộ lo ngại về một kịch bản bất ngờ ngay trước thềm giải đấu.

Ở trung tâm của câu chuyện là ĐT Iran – một trong những đội bóng đã xuất sắc giành vé dự vòng chung kết World Cup 2026 ở ba quốc gia đăng cai Hoa Kỳ – Mexico – Canada. Tuy nhiên, những diễn biến ngoài bóng đá thời gian qua khiến khả năng họ góp mặt tại sân chơi này trở nên “rất thấp”, theo chính tuyên bố mới nhất từ Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iran Mehdi Taj. Trong một cuộc phát biểu trên truyền hình quốc gia, ông Taj nói thẳng:

“Với những gì đã xảy ra hôm nay và cuộc tấn công của Mỹ, rất khó để chúng tôi có thể hướng tới World Cup. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn thuộc về các nhà quản lý thể thao.”

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị giữa Iran và các nước chủ nhà giải đấu – đặc biệt là Hoa Kỳ – vẫn gia tăng. FIFA hiện đang theo dõi sát sao những diễn biến này và đã bày tỏ quan ngại về tình hình, nhấn mạnh rằng tổ chức cần đảm bảo một kỳ World Cup an toàn với đầy đủ các đội tuyển tham dự. Tổng thư ký FIFA Mattias Grafström cho biết việc bình luận chi tiết lúc này vẫn quá sớm, nhưng FIFA đang duy trì liên lạc chặt chẽ với các nước đăng cai để xử lý mọi tình huống phát sinh.

Nhiều nguồn tin quốc tế cũng đồng loạt đưa tin về khả năng Iran có thể không tham dự nếu xung đột leo thang hoặc nếu các vấn đề an ninh – visa không được giải quyết.

Theo điều lệ FIFA, nếu một đội tuyển không thể tham dự một kỳ World Cup sau khi đã giành vé, suất của họ sẽ được trao cho một đội “đại diện được đề cử” – thường là đội á quân ở vòng play-off, hoặc đội có thứ hạng cao nhất trong khu vực chưa giành vé. Trong bối cảnh châu Á, hai ứng viên tiềm năng được nhắc tới là UAE và Iraq.

UAE là đội có thành tích tốt nhất trong nhóm chưa vượt qua vòng loại, còn Iraq từng gặp UAE ở vòng play-off và đang chuẩn bị cho trận play-off liên lục địa. Việc FIFA cân nhắc hai phương án trên phần nào cho thấy tổ chức này đang chuẩn bị kế hoạch ứng phó nếu Iran không thể góp mặt.

Dù vậy, đây vẫn chỉ là các phương án dự phòng. FIFA chưa ban hành quyết định cuối cùng nào liên quan đến việc thay thế đội tuyển. Mục tiêu tối thượng của FIFA hiện tại vẫn là giữ nguyên quyền tham dự cho tất cả các đội đã qua vòng loại và bảo đảm rằng giải đấu diễn ra đầy đủ như kế hoạch, trọn vẹn với 48 đội ở mùa đầu tiên mở rộng.

Về mặt lịch sử, sự vắng mặt của một đội đã giành vé World Cup vì lý do phi thể thao vẫn là điều hiếm gặp. Tuy nhiên, World Cup 2026 lại diễn ra trong bối cảnh thế giới biến động, và việc bóng đá phải “gắn bó” với các yếu tố chính trị – xã hội là điều không thể tránh khỏi. Như vậy, viễn cảnh châu Á mất một đại diện ở World Cup 2026 không còn là điều hoàn toàn không tưởng, mà đã là một chủ đề được bàn luận nghiêm túc trên nhiều diễn đàn và trong các cuộc họp của FIFA.