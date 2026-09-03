HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Iran tập kích nhiều căn cứ quân sự Mỹ ở Trung Đông

Quỳnh Như
|

Iran tuyên bố phóng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) tập kích các cơ sở quân sự Mỹ tại Kuwait và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), nhằm đáp trả những cuộc tấn công của quân đội Mỹ vào nước này.

Theo quân đội Iran, các cuộc tấn công được thực hiện vào sáng sớm 3/9, trong đợt tấn công thứ 31 thuộc Chiến dịch Saeqeh (Sét đánh).

Tại Kuwait, lực lượng Iran tuyên bố nhắm mục tiêu vào căn cứ không quân Ahmed al-Jaber, nơi được Tehran mô tả là một trung tâm hậu cần và hỗ trợ quan trọng của Mỹ tại khu vực. Iran cho biết tên lửa và UAV đã đánh trúng các mục tiêu, gây hư hại hệ thống thông tin liên lạc và nhà chứa máy bay chiến đấu.

Iran cũng tuyên bố tấn công căn cứ không quân Al Minhad ở UAE, nhắm vào các khu vực triển khai quân và hệ thống radar bằng tên lửa và UAV.

Iran phóng tên lửa và UAV trong đợt tấn công thứ 31 thuộc Chiến dịch Saeqeh.

Ahmed al-Jaber giữ vai trò quan trọng trong các hoạt động không quân và giám sát của Mỹ tại khu vực, trong khi Al Minhad là một trung tâm hỗ trợ không quân và vận chuyển lực lượng nước ngoài.

Tuyên bố của Iran được đưa ra sau các cuộc không kích mới của Mỹ nhằm vào một số thành phố ở miền nam Iran. Bộ Y tế Iran cho biết các cuộc tấn công khiến ít nhất 18 người thiệt mạng và 142 người bị thương.

"Phản ứng của những người lính dũng cảm trong quân đội trước bất kỳ cuộc tấn công nào của quân đội Mỹ sẽ rất quyết liệt và tàn khốc", quân đội Iran tuyên bố, đồng thời khẳng định chiến dịch sẽ tiếp tục cho đến khi "giành được chiến thắng cuối cùng".

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh một số nguồn tin Ả Rập đưa tin về các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các căn cứ của Mỹ ở Kuwait.

Một địa điểm quan trọng tại căn cứ của Mỹ được cho là đã bị tấn công, trong khi hoạt động bay tại Sân bay Quốc tế Kuwait bị tạm ngừng do ngại nguy cơ tiếp tục xảy ra các cuộc tấn công trên không.

Tags

Kuwait

Al

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

01:38
Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

01:17
Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

01:19
Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

02:45
Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

01:23
Danh tính nam thanh niên 20 tuổi vừa bị bắt vì cướp tài sản, hiếp dâm người phụ nữ lớn tuổi

Danh tính nam thanh niên 20 tuổi vừa bị bắt vì cướp tài sản, hiếp dâm người phụ nữ lớn tuổi

01:22
SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

01:36
Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

02:35
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại