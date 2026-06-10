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Iran tấn công Hạm đội 5 của Mỹ ở Bahrain, Mỹ tuyên bố tập kích loạt mục tiêu ở Iran

Xuân Mai
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Bộ Tư lệnh Trung tâm Quân đội Mỹ (CENTCOM) ngày 10-6 cho biết các lực lượng Mỹ hiện đã "hoàn tất các cuộc không kích tự vệ nhằm vào Iran".

Trong một thông báo ngắn cập nhật trên mạng xã hội, CENTCOM một lần nữa khẳng định các cuộc tấn công này là động thái đáp trả việc "một chiếc trực thăng Apache của Lục quân Mỹ bị bắn hạ".

Cơ quan này cũng mô tả các cuộc không kích vào Iran là đòn đáp trả tương xứng trước các cuộc tấn công gần đây nhằm vào lực lượng Mỹ và các tàu thương mại quốc tế di chuyển qua vùng biển trong khu vực.

Iran tấn công lực lượng Mỹ ở Bahrain - Ảnh 1.

Nhiều đám khói xuất hiện trên bầu trời Bahrain. Ảnh: X/Faytuks Network

CENTCOM cho biết lực lượng CENTCOM đã sử dụng vũ khí dẫn đường chính xác từ các tiêm kích của Không quân và Hải quân Mỹ để tấn công các hệ thống phòng không, trạm kiểm soát mặt đất và các trạm radar giám sát của Iran gần eo biển Hormuz.

Cơ quan này nhấn mạnh lực lượng Mỹ vẫn duy trì cảnh giác cao độ và trong tư thế sẵn sàng phòng thủ trước các hành động gây hấn vô cớ từ phía Iran.

Trước đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đáp trả các đợt không kích của Mỹ vào miền Nam Iran bằng cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào Hạm đội 5 của Mỹ đồn trú tại Bahrain.

Trong khi đó, Bộ Nội vụ Bahrain phát đi thông báo khẩn, kêu gọi người dân giữ bình tĩnh và di chuyển đến nơi an toàn gần nhất.

IRGC cho hay các cuộc giao tranh vẫn đang tiếp diễn, đồng thời cảnh báo sẽ tung ra các đòn trả đũa khốc liệt hơn nếu quân đội Mỹ tiếp tục hành động "gây hấn".

IRGC cũng xác nhận phía Mỹ tiến hành tấn công vào nhiều địa điểm thuộc các khu vực Jask, Sirik và đảo Qeshm ở miền Nam Iran. Các đợt tấn công này đã làm hư hại một tháp viễn thông và phá hủy hai bồn chứa nước tại quận Bemani thuộc TP Sirik.

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