Iran tái kích hoạt hệ thống phòng không tầm xa S-300?

Hệ thống phòng không S-300.

Năm 2016, Iran nhận được 4 hệ thống phòng không S-300 PMU2 được nâng cấp từ Nga. Mỗi hệ thống gồm một radar thu thập mục tiêu 96L6E, một radar dẫn bắn mục tiêu 30N6E2, và bốn bệ phóng kéo 5P85TE2 (TEL).

Các hệ thống này được hỗ trợ bởi hai radar quản lý tác chiến 64N6E2, và được kết nối bằng các cột anten FL-95.

Năm 2024, các quan chức Israel và Mỹ khẳng định rằng, cả bốn hệ thống đều bị ngừng hoạt động do hai cuộc tấn công của Israel vào Iran.

Hệ thống radar 96L6E của một trong các hệ thống này được cho là đã bị vô hiệu hóa trong cuộc tấn công đầu tiên, được phát động vào ngày 29/4/2024, nhằm đáp trả các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa của Iran vào Israel.

Bản thân các cuộc tấn công của Iran là sự trả đũa đối với cuộc tấn công của Israel vào lãnh sự quán Iran tại thủ đô Damascus, Syria.

Ba hệ thống còn lại đã bị tấn công trong cuộc tấn công thứ hai, do Israel thực hiện vào ngày 26/10 cùng năm, để đáp trả một loạt các cuộc tấn công khác của Iran diễn ra vào đầu tháng đó.

Các cuộc tấn công của Tehran cũng được thực hiện để đáp trả một loạt các vụ ám sát do Israel tiến hành, khiến nhiều đồng minh cấp cao của Iran thiệt mạng, trong đó có lãnh đạo Hezbollah của Lebanon, Hassan Nasrallah.

Hệ thống S-300 của Iran không tham chiến trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày hồi tháng 6 năm ngoái, điều mà hầu hết các nhà quan sát coi là bằng chứng cho thấy các hệ thống này đã bị vô hiệu hóa trong các cuộc tấn công trước đó của Israel.

Tuy nhiên, hình ảnh vệ tinh mới nhất từ Planet Labs và Airbus được Arms Control Wonk công bố hôm 20/2 cho thấy, dường như có 5 hệ thống phóng tên lửa TEL P85TE2 được bố trí lại tại nhiều địa điểm phòng không xung quanh Tehran và Isfahan, trong khi 96L6E và 30N6E2 không còn xuất hiện ở vị trí thường lệ của chúng.

Rất có thể Iran đã nhận được các radar mới cho hệ thống S-300 của mình từ Nga nhưng đang giấu kín chúng. Cũng có khả năng các xe phóng tên lửa (TEL) chỉ là mồi nhử.

Những hình ảnh này được công bố trong bối cảnh Mỹ đang tăng cường lực lượng quân sự quy mô lớn ở Trung Đông, và Tổng thống Donald Trump đưa ra những lời đe dọa trực tiếp đối với Iran về nhiều vấn đề, bao gồm các cuộc biểu tình chết người gần đây và chương trình hạt nhân của Cộng hòa Hồi giáo.

Bất chấp các cuộc đàm phán gián tiếp giữa hai bên, tất cả các báo cáo gần đây đều cho thấy chiến tranh đang cận kề.

Hệ thống S-300 được thiết kế để đối phó với mọi loại mối đe dọa trên không, từ tên lửa đạn đạo đến máy bay chiến đấu và UAV.

Phiên bản PMU2 có thể bắn nhiều loại tên lửa, với tầm bắn gần 200km nhờ hệ thống dẫn đường Track Via Missile.

Các hệ thống này được coi là nền tảng của mạng lưới phòng không của Cộng hòa Hồi giáo, và là tuyến phòng thủ đầu tiên cho các cơ sở hạt nhân của nước này.

Việc kích hoạt lại các hệ thống này sẽ cho Iran cơ hội phản công, làm phức tạp đáng kể bất kỳ cuộc tấn công nào từ phía Mỹ.

Tuy nhiên, Cộng hòa Hồi giáo sẽ phải bảo vệ các hệ thống này, vốn có khả năng bị tấn công không chỉ từ trên không mà còn từ mặt đất, vì nhiều hệ thống phòng không như vậy đã bị các nhóm thuộc cơ quan tình báo Mossad tấn công bằng đạn dược bay lượn và tên lửa dẫn đường.