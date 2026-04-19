Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo cho biết Iran đã đóng eo biển Hormuz sau khi Mỹ quyết định duy trì lệnh phong tỏa các cảng biển của Tehran, vi phạm những điều kiện của thỏa thuận ngừng bắn đang diễn ra.

"Do vi phạm các điều kiện ngừng bắn, và do Mỹ chưa dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân đối với tàu và cảng biển của Iran, nên eo biển Hormuz đã bị đóng kể từ tối 18/4 cho đến khi lệnh phong tỏa này được dỡ bỏ", IRGC cho biết.

IRGC cũng cảnh báo mọi tàu thuyền, bất kể loại nào, không được rời vị trí neo đậu tại Vịnh Ba Tư hoặc Biển Oman để tiến vào eo biển. Theo lực lượng này, bất kỳ hành động tiếp cận nào sẽ bị coi là "hợp tác với kẻ thù".

Tuyên bố cũng khẳng định Hải quân IRGC là cơ quan duy nhất có thẩm quyền đối với mọi hoạt động tại khu vực này, đồng thời bác bỏ các phát biểu từ phía Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến eo biển Hormuz.

"Những tuyên bố của Tổng thống Mỹ về eo biển Hormuz và vịnh Ba Tư là không có giá trị pháp lý", lực lượng này cho hay.

Trước đó, Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran cho biết, Tehran sẽ tiếp tục duy trì sự giám sát và kiểm soát đối với tất cả giao thông qua tuyến đường thủy này cho đến khi xung đột chấm dứt hoàn toàn.

"Iran quyết tâm thực hiện việc giám sát và kiểm soát vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz cho đến khi chiến tranh kết thúc hoàn toàn và hòa bình lâu dài được thiết lập trong khu vực", tuyên bố nêu rõ.

Theo kế hoạch, Iran sẽ triển khai hàng loạt biện pháp, bao gồm thu thập dữ liệu tàu thuyền, cấp phép quá cảnh theo điều kiện thời chiến, quy định tuyến hàng hải bắt buộc và thu phí đối với các dịch vụ an ninh, an toàn.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran do Pakistan làm trung gian vẫn chưa đạt được đột phá, trong khi lệnh ngừng bắn tạm thời dự kiến hết hạn vào giữa tuần tới.