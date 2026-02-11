Iran sẵn sàng cả biện pháp ngoại giao và quân sự trong xung đột với Mỹ

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. (Ảnh: Reuters)

Ông Araghchi lập luận, rằng “không có giải pháp nào khác ngoài giải pháp ngoại giao”, vì những tiến bộ về công nghệ sẽ không thể bị phá hủy bằng các vụ đánh bom và đe dọa quân sự.

“Chúng tôi vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Mỹ”, ông nói. “Tháng 6/2025, hai bên đang trong quá trình đàm phán thì họ quyết định tấn công chúng tôi. Đó là một trải nghiệm rất tồi tệ”.

Ông Araghchi nhấn mạnh, chương trình làm giàu uranium của Iran hoàn toàn vì mục đích hòa bình và bắt nguồn từ chủ quyền của đất nước. Ông cho biết mức độ làm giàu phụ thuộc vào nhu cầu dân sự, ví dụ các lò phản ứng điện hạt nhân cần uranium làm giàu dưới 5%, trong khi lò phản ứng nghiên cứu Tehran - được Mỹ xây dựng trước cuộc cách mạng năm 1979 - sử dụng nhiên liệu làm giàu 20% để sản xuất đồng vị y tế điều trị ung thư.

“Các con số không quan trọng. Điều quan trọng là tính chất hòa bình của việc làm giàu uranium”, ông Araghchi nói và cho biết Iran sẵn sàng đưa ra cam kết nước này sẽ không theo đuổi vũ khí hạt nhân, gọi những đảm bảo như vậy là “có thể thực hiện được” nếu có thiện chí từ cả hai phía.

Ngoại trưởng Iran loại trừ khả năng đàm phán về chương trình tên lửa đạn đạo của nước này hoặc các liên minh trong khu vực, cho rằng đây là những vấn đề không liên quan đến hạt nhân. Ông nói: “Chúng tôi chỉ đàm phán về chương trình hạt nhân của mình với Mỹ. Các yêu cầu khác là hoàn toàn không thể đưa ra bàn bạc”.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, ông Araghchi khẳng định, Iran sẵn sàng đối đầu nếu ngoại giao thất bại. “Chúng tôi sẵn sàng cho một giải pháp ngoại giao, nhưng cũng sẵn sàng tự vệ trước bất kỳ hành động gây hấn mới nào”, ông Araghchi nói, cho biết thêm rằng khả năng sẵn sàng quân sự của Iran đã được cải thiện cả về “số lượng và chất lượng” kể từ vụ đánh bom của Israel và Mỹ năm ngoái.

Ngoại trưởng Araghchi chỉ trích gay gắt Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, cáo buộc ông nhiều lần cố gắng lôi kéo Washington vào một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn với Iran. Nếu bị tấn công một lần nữa, ông cảnh báo, Iran sẽ tấn công các mục tiêu và căn cứ của Mỹ trong khu vực.

Bất chấp căng thẳng, ông Araghchi cho biết các cuộc thảo luận gần đây của ông với các đối tác Mỹ đã cho thấy họ quan tâm đến việc tránh chiến tranh. “Nếu họ nghiêm túc, chúng tôi cũng nghiêm túc”, ông tuyên bố, nói thêm rằng trách nhiệm hiện thuộc về Washington trong việc đảm bảo các cuộc đàm phán sẽ không đi kèm với hành động quân sự.

“Chúng tôi đã rút ra bài học về chiến tranh và ngoại giao”, ông Araghchi nói. “Giờ đây chúng tôi sẵn sàng cho cả hai”.