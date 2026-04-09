Iran phóng tên lửa vào loạt nước vùng Vịnh sau khi cơ sở lọc dầu bị tấn công

Ngày 8/4, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cho biết hệ thống phòng không của nước này “đang tích cực đối phó” với tên lửa và máy bay không người lái đang bay tới từ Iran. Theo Bộ Quốc phòng UAE, tiếng nổ được nghe thấy ở nhiều khu vực khác nhau trên cả nước là từ hệ thống phòng không đánh chặn tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái.

"Hệ thống phòng không hiện đang đối phó với tên lửa và máy bay không người lái đến từ Iran", Bộ Quốc phòng UAE thông tin.

Hoạt động tại khu phức hợp khí đốt Habshan ở thủ đô Abu Dhabi cũng tạm thời bị đình chỉ sau khi một vụ hỏa hoạn bùng phát do mảnh vỡ rơi xuống. Vụ việc khiến hai người Emirati và một người Ấn Độ bị thương.

Tương tự, Kuwait cho biết hệ thống phòng không của nước này đang đánh chặn loạt máy bay không người lái của Iran. Một số máy bay không người lái đã nhắm mục tiêu vào cơ sở dầu khí, nhà máy điện và nhà máy khử muối nước quan trọng, gây thiệt hại nghiêm trọng về cơ sở hạ tầng.

Bộ Quốc phòng Kuwait thông tin thêm hệ thống phòng không của họ tiến hành đáp trả "các cuộc tấn công thù địch dữ dội từ Iran", đồng thời cho biết tổng cộng có 28 máy bay không người lái của đối phương bị phá huỷ.

"Kuwait đánh chặn một số lượng lớn máy bay không người lái, một trong số đó nhắm mục tiêu vào cơ sở dầu khí và nhà máy điện quan trọng ở phía nam đất nước", thông báo cho biết thêm.

Bộ Nội vụ Bahrain cũng báo cáo về vụ tấn công được cho là do Iran thực hiện, khiến hai người bị thương, chỉ vài giờ sau khi Mỹ tuyên bố ngừng bắn với Iran .

"Hai người dân bị thương nhẹ và một số nhà cửa bị hư hại ở khu vực Sitra do mảnh đạn rơi ra từ vụ đánh chặn máy bay không người lái của Iran", Bộ Nội vụ Bahrain cho hay.

Hãng thông tấn AFP đưa tin các vụ nổ được nghe thấy ở thủ đô Manama của Bahrain và cột khói bốc lên từ khu vực trên đảo Sitra, nơi đặt cơ sở năng lượng chính của quốc đảo này.

Trong tuyên bố trước đó, Bộ Nội vụ Bahrain thông tin đội cứu hỏa dân sự đã khống chế được đám cháy bùng phát tại cơ sở "bị Iran nhắm mục tiêu", nhưng không nêu rõ vị trí của cơ sở đó.

Đài truyền hình nhà nước Iran cũng xác nhận những cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái, chúng được thực hiện để đáp trả vụ đánh bom cơ sở dầu mỏ của Iran.