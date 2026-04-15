Iran phóng tên lửa tấn công căn cứ Mỹ thông qua vệ tinh Trung Quốc

Tờ Financial Times đưa tin này, trích dẫn các tài liệu bị rò rỉ. Vệ tinh được nhắc tới là TEE-01B, do Công ty Earth Eye Co của Trung Quốc phát triển và phóng lên quỹ đạo vào năm 2024.

Theo thông báo, sau khi phóng, nó đã được chuyển giao quyền điều hành cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), cụ thể là Bộ Tư lệnh Không quân vũ trụ.

Vệ tinh này cung cấp hình ảnh có độ phân giải cao và giám sát thường xuyên các cơ sở của Mỹ và đồng minh trong khu vực.

Trong số các mục tiêu nằm trong vùng giám sát có căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, căn cứ Muwaffaq Salti ở Jordan, trụ sở Hạm đội 5 của Mỹ ở Bahrain, cũng như cơ sở hạ tầng ở Erbil, Iraq.

Theo ước tính của tờ FT, dữ liệu vệ tinh có thể được sử dụng để tinh chỉnh tọa độ và cải thiện độ chính xác của những cuộc tấn công.

Hậu quả từ cuộc tấn công của Iran vào căn cứ không quân Udayri ở Kuwait.

Ngoài ra, cần lưu ý, Iran đã tiếp cận được cơ sở hạ tầng mặt đất của Công ty Emposat tại Trung Quốc - đơn vị cung cấp dịch vụ điều khiển vệ tinh và xử lý dữ liệu.

Điều này có khả năng cho phép Iran rút ngắn chu trình "phát hiện - nhận dạng - tiêu diệt" và tích hợp thông tin tình báo không gian vào kế hoạch tác chiến.

Điều cần nhắc tới nữa là Trung Quốc sở hữu một trong những hệ thống vệ tinh trinh sát và giám sát lớn nhất thế giới.

Tính đến năm 2025 - 2026, Trung Quốc dự kiến sở hữu khoảng 500 - 510 vệ tinh có khả năng thu thập thông tin tình báo, giám sát và trinh sát, và tổng số vệ tinh trên quỹ đạo sẽ vượt quá 1.300 đơn vị.

Đồng thời, Trung Quốc đã gửi đơn lên Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) để xin phép triển khai các chòm sao vệ tinh siêu lớn. Tài liệu chính thức dự kiến việc tạo ra một mạng lưới gồm tới 203.000 thiết bị trên quỹ đạo Trái đất tầm thấp.