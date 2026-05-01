Video này đang được lan truyền rộng rãi trên mạng, đặc biệt là được đăng tải bởi nhà báo chuyên mục quốc tế của hãng thông tấn Sprinter Press Agency.

Đoạn video tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo cho thấy các cuộc "tấn công" vào cái gọi là "những cơ sở tình báo Ukraine", được cho là đã góp sức với Mỹ tiêu diệt cựu lãnh đạo tối cao của Iran -Đại giáo chủ Ali Khamenei.

Video này đề cập đến ba thành phố Kyiv, Kharkiv và Dnipro - nơi các cơ sở tương ứng được cho là đã bị "phá hủy". Tất cả các cảnh quay đều do trí tuệ nhân tạo tạo ra. Mục đích của việc phân phát những tài liệu như vậy vẫn chưa rõ ràng.





Đây có lẽ là một chiến dịch thông tin và tâm lý nhằm gây áp lực lên Ukraine và tìm cách hạn chế sự hợp tác của nước này với các quốc gia Trung Đông, đặc biệt là trong lĩnh vực chống lại các mối đe dọa từ Iran.

Trước đó vào đầu tháng 3, Tehran cũng công khai đe dọa các nước châu Âu bằng những cuộc tấn công để đáp trả việc có thể ủng hộ liên minh Mỹ - Israel.

Điều đáng chú ý là Iran trên thực tế đã tấn công lãnh thổ châu Âu và đồng thời hai liên minh quân sự - chính trị quan trọng đó là EU và NATO chỉ trong một đòn tập kích tên lửa duy nhất.

Chúng ta đang nói về các sự kiện diễn ra trên lãnh thổ Cộng hòa Síp - một quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu.

Sau đó sân bay Paphos và căn cứ không quân Akrotiri, vốn là lãnh thổ có chủ quyền của Vương quốc Anh và do vậy là lãnh thổ của một quốc gia thành viên NATO, cũng đã bị tấn công.

Theo dữ liệu do CSIS cung cấp , Iran sở hữu các tên lửa có khả năng tấn công lãnh thổ Ukraine - đó là Sejjil, Emad, Ghadr-110, Shahab-3 và Khorramshahr-2.

Tuy nhiên do hệ số sai lệch vòng tròn rất lớn của các tên lửa thuộc loại này khi sử dụng ở tầm bắn tối đa, chúng khó có thể bắn trúng các mục tiêu như vậy bằng đầu đạn thông thường.