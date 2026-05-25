HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Iran nói chưa có khung thời gian cụ thể để hoàn tất thỏa thuận với Mỹ

Quỳnh Như
|

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho biết Tehran hiện chưa đặt ra khung thời gian cụ thể để hoàn tất bất kỳ thỏa thuận nào với Mỹ, đồng thời nhấn mạnh các cuộc thảo luận hiện nay tập trung vào việc chấm dứt cuộc chiến với Mỹ và Israel.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Tehran hôm thứ Hai (25/5), ông Baqaei cho biết những diễn biến tích cực được đề cập trong các ngày gần đây là kết quả của nhiều tuần đàm phán gián tiếp thông qua vai trò trung gian của Pakistan.

"Đúng là phần lớn các vấn đề đang được thảo luận đã đi đến kết luận, nhưng chưa ai có thể khẳng định việc ký kết một thỏa thuận sắp diễn ra", ông Baqaei nói.

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, sự thiếu nhất quán trong các tuyên bố từ phía Mỹ đã khiến tiến trình đàm phán trở nên phức tạp hơn. Ông cho rằng việc các quan điểm trái ngược xuất hiện chỉ trong vài giờ cho thấy quá trình ra quyết định ở Washington đang thiếu tổ chức.

Liên quan tới tiến độ đàm phán, ông Baqaei khẳng định chưa có thời hạn cụ thể nào được đặt ra để hoàn tất thỏa thuận. Tuy nhiên, Tehran mong muốn đạt được kết quả "càng sớm càng tốt", với điều kiện phải bảo đảm lợi ích quốc gia của Iran. Đồng thời nhấn mạnh, bất kỳ kết quả nào đạt được cũng sẽ được công bố ngay sau khi hoàn tất.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết các cuộc thảo luận hiện xoay quanh một bản ghi nhớ gồm 14 điểm tập trung vào việc chấm dứt chiến tranh, vấn đề eo biển Hormuz . Đồng thời nhấn mạnh, trong giai đoạn đầu, các biện pháp của Mỹ trong điều kiện phong tỏa phải được dừng lại, trong khi Iran đồng thời thực hiện các bước để đảm bảo an toàn cho việc đi lại qua eo biển Hormuz.

Theo ông Baqaei, khuôn khổ đàm phán kéo dài 60 ngày sẽ tập trung vào việc thảo luận các chi tiết của bản ghi nhớ cùng một số vấn đề liên quan khác, trong đó có hồ sơ hạt nhân. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng ở thời điểm hiện tại, Iran chưa bước vào thảo luận chi tiết về vấn đề hạt nhân.

Đề cập tới các phát ngôn trên mạng xã hội của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran nói rằng Tehran không thấy cần thiết phải đáp trả những lời đe dọa trên mạng xã hội của Tổng thống Trump.

"Chúng tôi còn nhiều vấn đề quan trọng hơn cần giải quyết. Nếu chúng tôi bắt đầu đáp trả những bài đăng và hình ảnh trên mạng xã hội, chúng tôi sẽ không thể đạt được kết quả đáng kể hơn. Chúng tôi đang tập trung vào việc thúc đẩy và bảo vệ lợi ích quốc gia của mình... Chúng tôi sẽ hành động theo phong cách và cách thức của mình bất cứ khi nào cần thiết", ông Baghaei lưu ý.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hé lộ nguyên nhân cảnh tượng phẫn nộ: Nam thanh niên lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ trốn

Hé lộ nguyên nhân cảnh tượng phẫn nộ: Nam thanh niên lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ trốn

01:15
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Honda City 2026 ra mắt: Lột xác thiết kế, thêm hybrid và loạt công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

Honda City 2026 ra mắt: Lột xác thiết kế, thêm hybrid và loạt công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

01:02
Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

01:30
Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

02:10
Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

00:51
Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

01:44
Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

00:47
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại