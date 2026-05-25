Iran nói chưa có khung thời gian cụ thể để hoàn tất thỏa thuận với Mỹ

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Tehran hôm thứ Hai (25/5), ông Baqaei cho biết những diễn biến tích cực được đề cập trong các ngày gần đây là kết quả của nhiều tuần đàm phán gián tiếp thông qua vai trò trung gian của Pakistan.

"Đúng là phần lớn các vấn đề đang được thảo luận đã đi đến kết luận, nhưng chưa ai có thể khẳng định việc ký kết một thỏa thuận sắp diễn ra", ông Baqaei nói.

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, sự thiếu nhất quán trong các tuyên bố từ phía Mỹ đã khiến tiến trình đàm phán trở nên phức tạp hơn. Ông cho rằng việc các quan điểm trái ngược xuất hiện chỉ trong vài giờ cho thấy quá trình ra quyết định ở Washington đang thiếu tổ chức.

Liên quan tới tiến độ đàm phán, ông Baqaei khẳng định chưa có thời hạn cụ thể nào được đặt ra để hoàn tất thỏa thuận. Tuy nhiên, Tehran mong muốn đạt được kết quả "càng sớm càng tốt", với điều kiện phải bảo đảm lợi ích quốc gia của Iran. Đồng thời nhấn mạnh, bất kỳ kết quả nào đạt được cũng sẽ được công bố ngay sau khi hoàn tất.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết các cuộc thảo luận hiện xoay quanh một bản ghi nhớ gồm 14 điểm tập trung vào việc chấm dứt chiến tranh, vấn đề eo biển Hormuz . Đồng thời nhấn mạnh, trong giai đoạn đầu, các biện pháp của Mỹ trong điều kiện phong tỏa phải được dừng lại, trong khi Iran đồng thời thực hiện các bước để đảm bảo an toàn cho việc đi lại qua eo biển Hormuz.

Theo ông Baqaei, khuôn khổ đàm phán kéo dài 60 ngày sẽ tập trung vào việc thảo luận các chi tiết của bản ghi nhớ cùng một số vấn đề liên quan khác, trong đó có hồ sơ hạt nhân. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng ở thời điểm hiện tại, Iran chưa bước vào thảo luận chi tiết về vấn đề hạt nhân.

Đề cập tới các phát ngôn trên mạng xã hội của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran nói rằng Tehran không thấy cần thiết phải đáp trả những lời đe dọa trên mạng xã hội của Tổng thống Trump.

"Chúng tôi còn nhiều vấn đề quan trọng hơn cần giải quyết. Nếu chúng tôi bắt đầu đáp trả những bài đăng và hình ảnh trên mạng xã hội, chúng tôi sẽ không thể đạt được kết quả đáng kể hơn. Chúng tôi đang tập trung vào việc thúc đẩy và bảo vệ lợi ích quốc gia của mình... Chúng tôi sẽ hành động theo phong cách và cách thức của mình bất cứ khi nào cần thiết", ông Baghaei lưu ý.