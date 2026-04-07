Iran nghi ngờ Mỹ dàn dựng vụ cứu phi công để "trộm uranium làm giàu"

Tờ Asharq Al-Awsat ngày 6-4 đưa tin phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho biết còn "nhiều câu hỏi và vấn đề chưa rõ ràng" về chiến dịch giải cứu phi công mà phía Mỹ công bố.

Ngày 5-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo quân đội Mỹ đã giải cứu thành viên thứ hai của chiếc F-15E bị rơi trên lãnh thổ Iran vào ngày 3-4. Ông Donald Trump gọi đây là chiến dịch tìm kiếm cứu nạn "táo bạo".

Phía Iran gọi đây là "chiến dịch nghi binh và tẩu thoát" đã bị "chặn đứng hoàn toàn". Quân đội Iran cho biết nhiều máy bay Mỹ buộc phải hạ cánh khẩn cấp tại miền Nam tỉnh Isfahan sau khi bị bắn trúng trong chiến dịch giải cứu. Sau đó, Mỹ "phải ném bom dữ dội vào máy bay bị rơi".

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei trong cuộc họp báo ngày 6-4. Ảnh: Tasnim

"Khu vực mà phi công Mỹ được cho là có mặt tại tỉnh Kohgiluyeh và Boyer-Ahmad cách rất xa khu vực họ cố đổ bộ hoặc muốn đổ bộ lực lượng ở miền Trung Iran" - ông Esmaeil Baqaei cho biết.

Theo ông Baqaei, không thể bỏ qua hoàn toàn khả năng đây là "chiến dịch nghi binh để đánh cắp uranium làm giàu". Đồng thời, quan chức này đánh giá chiến dịch là "thảm họa" đối với Mỹ.

Cũng tại cuộc họp báo, hãng thông tấn Tasnim dẫn lời ông Baqaei về thời hạn chót và thỏa thuận ngừng bắn mà truyền thông Mỹ loan tin.

Ông Esmaeil Baqaei tuyên bố kinh nghiệm từ các lệnh ngừng bắn trước đây cho thấy chúng thường chỉ phục vụ mục đích tạo ra quãng nghỉ để đối phương củng cố lực lượng nhằm chuẩn bị cho các cuộc tấn công tiếp theo.

Theo quan chức này, không một người lý trí nào chấp nhận những chiến thuật như vậy, đồng thời tuyên bố các yêu cầu của Iran phải được tôn trọng thay vì lún sâu vào vòng lẩn quẩn giữa ngừng bắn và giao tranh.

Iran nghi vấn chiến dịch giải cứu phi công của Mỹ là bình phong để "trộm uranium làm giàu". Ảnh: X.

Giữa lúc căng thẳng leo thang, các nước trung gian đã gửi đề xuất ngừng bắn 45 ngày tới Mỹ và Iran vào tối 5-4, theo nguồn tin của CNN. Kế hoạch kêu gọi mở lại eo biển Hormuz và được xem là nỗ lực cuối cùng nhằm ngăn chặn các cuộc không kích quy mô lớn vào nhà máy điện và cơ sở hạ tầng Iran mà ông Donald Trump đã đe dọa.

Đề xuất được gửi tới Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi và đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff. Pakistan, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ đều đang đóng vai trò trung gian hòa giải giữa hai bên.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump chưa phê duyệt đề xuất này. "Đây chỉ là một trong nhiều ý tưởng" - quan chức này nói và cho biết thêm chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran vẫn tiếp diễn.

Về phía Iran, nước này dường như bác bỏ mọi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời.

Các nhà trung gian hy vọng kế hoạch có thể được thực hiện trước hạn chót 8 giờ tối ngày 7-4 (giờ miền Đông nước Mỹ) mà ông Donald Trump đưa ra.

