Iran: Mỹ tổn thất nặng nề tại Kuwait

Tiêm kích F-35C cất cánh từ tàu sân bay Mỹ.

Thiệt hại nặng

Hãng RIA dẫn tuyên bố của IRGC, hôm 11/3 cho biết: "Sau hai cuộc tấn công tên lửa mạnh mẽ vào căn cứ trực thăng Al-Adiri, một số lượng lớn binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng và hơn một trăm người bị thương đã được đưa đến bệnh viện".

Các quan chức quân sự Iran cho biết tên lửa và máy bay không người lái đã được sử dụng để tấn công các "tuyến huyết mạch cơ sở hạ tầng" của Mỹ tại căn cứ cảng Mina Salman ở Bahrain, trung tâm của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ.

Cũng theo Lực lượng IRGC, các nhà chứa máy bay và chứa thiết bị, khu vực lưu trú và khu vực tập kết cho binh lính Mỹ tại các căn cứ Mohammad al-Ahmad và Ali al-Salam ở Kuwait cũng bị tấn công.

Chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel chống lại Iran đang bước sang tuần thứ hai. Trong suốt thời gian này, hai bên liên tục giáng những đòn mạnh vào nhau.

Israel tuyên bố mục tiêu của họ là ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Mỹ đe dọa sẽ phá hủy tiềm lực quân sự của Iran và kêu gọi người dân lật đổ chính quyền. Trong khi đó, Iran nhấn mạnh sự sẵn sàng tự vệ và không thấy lý do gì để nối lại đàm phán.

Điều khó tránh

Theo tờ Wall Street Journal (WSJ), các cố vấn của ông Trump lo ngại rằng một cuộc xung đột kéo dài sẽ đẩy giá dầu lên cao, khiến đảng Cộng hòa thất bại trong cuộc bầu cử quốc hội tháng 11.

Các chuyên gia cũng nói với tờ báo này rằng chừng nào Iran còn nã pháo vào các mục tiêu quân sự của Mỹ ở các nước láng giềng và Israel còn ném bom Iran, thì Mỹ khó có thể rút khỏi chiến trường.

Về phần mình, ông Trump tuyên bố hoàn thành nhanh chóng các nhiệm vụ được giao cho quân đội, nhanh hơn dự kiến. Theo ông, Iran được cho là đã mất gần như toàn bộ lực lượng vũ trang, bao gồm cả lực lượng tên lửa và Hải quân.

"Tôi nghĩ nhiều mục tiêu của cuộc chiến đã đạt được; chúng ta đang rất gần đích. Chúng ta đang phá hủy máy bay không người lái ở khắp mọi nơi, cũng như các nhà máy sản xuất chúng. Nếu nghiên cứu vấn đề này, bạn sẽ thấy rằng về mặt quân sự chẳng còn gì để dùng nữa", ông chủ Nhà Trắng nói.

Trong khi đó, theo WSJ, Mỹ hy vọng chiến dịch ở Iran sẽ diễn ra theo kịch bản tương tự như ở Venezuela. Vụ ám sát Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei nhằm mục đích châm ngòi cho một chuỗi sự kiện dẫn đến sự sụp đổ của chế độ cầm quyền và sự lên nắm quyền của những người sẵn sàng hợp tác với Mỹ.

Thay vào đó, vị lãnh đạo 86 tuổi này đã bị thay thế bởi con trai ông, Mojtaba Khamenei, một người bảo thủ thân cận với Lực lượng IRGC.

Galina Tsaregorodtseva, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Khoa Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, tin rằng sự chia rẽ trong giới tinh hoa Mỹ là hoàn toàn dễ hiểu.

Một mặt, có những người trong Nhà Trắng sẵn sàng ủng hộ Israel bằng mọi cách, bất kể hậu quả; mặt khác, người Mỹ muốn hiểu kế hoạch của Tổng thống.

"Ông Trump dường như không thể thống nhất về thời gian kéo dài của cuộc chiến. Ông ấy nói về vài tuần, rồi bốn, sáu tuần. Gần đây tổng thống tuyên bố rằng mọi việc đang diễn ra nhanh hơn dự kiến và chiến tranh sẽ sớm kết thúc.

Không ai có thể nói mục tiêu của chiến dịch là gì, tại sao Nhà Trắng lại gây ra cuộc khủng hoảng dầu mỏ toàn cầu, chứ chưa nói đến các cuộc tấn công chống lại các đồng minh của Mỹ ở Trung Đông.

Một điều rõ ràng: Chính quyền Iran chưa sụp đổ và không có dấu hiệu như vậy. Iran chứng minh đang đứng vững, gây thiệt hại nghiêm trọng về quân sự và kinh tế cho các đối thủ của mình. Mỹ rõ ràng có ý đồ khác", chuyên gia lập luận.

Bà Tsaregorodtseva không loại trừ khả năng ông Trump sẽ đơn phương rút khỏi cuộc xung đột với lý do đạt được các mục tiêu của chiến dịch.

Về hậu quả, các quốc gia Trung Đông sẽ phải tự giải quyết. Israel có thể tiếp tục ném bom Iran một cách độc lập, hoặc cũng có thể tuyên bố chiến thắng và tập trung vào Lebanon.

Tuy nhiên, bà Tsaregorodtseva cho rằng, việc chấm dứt chiến tranh không hề dễ dàng. Iran không thấy có ích gì trong việc đàm phán, trong khi một lệnh ngừng bắn đơn phương sẽ làm tổn hại đến uy tín quốc tế của Mỹ và gây ảnh hưởng sâu sắc đến cử tri Mỹ.