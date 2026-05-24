Iran muốn thành lập 'NATO Hồi giáo' gồm 57 quốc gia để chống Mỹ - Israel

Ông Mohammad Hassan Nami, trợ lý đặc biệt của Bộ trưởng Nội vụ Iran, đã đề xuất thành lập một liên minh quân sự - chính trị theo mô hình Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) với mục tiêu quy tụ 57 quốc gia Hồi giáo. Thông báo này được đưa ra trên kênh truyền hình quốc tế Iran.

Theo vị quan chức Iran, khối này dự kiến bao gồm gần 60 quốc gia, có tiềm năng trở thành một "cường quốc thế giới".

"Nếu các quốc gia đoàn kết và thành lập một cái gọi là "NATO Hồi giáo", lợi ích đạt được sẽ rất lớn", ông Nami đánh giá và nhấn mạnh tầm quan trọng của hành động tập thể.

Tham vọng thành lập NATO Hồi giáo của Iran liệu có khả thi?

Đại diện Iran nhấn mạnh việc kiểm soát các tuyến đường vận tải biển chiến lược, chủ yếu là eo biển Hormuz, được xem như lợi thế quan trọng của liên minh trong tương lai.

Ông Nami cũng lưu ý tiềm năng kinh tế tổng hợp của các nước thành viên sẽ là một yếu tố quan trọng, cho phép liên minh đóng vai trò đáng kể trên trường quốc tế.

Hiện sáng kiến này chưa dự kiến phát triển chi tiết cấu trúc liên minh hoặc các cơ chế hợp tác giữa các quốc gia.

Đề xuất nói trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Iran và các nước phương Tây, gồm cả Mỹ - quốc gia cùng với Israel đang tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Iran và tiếp tục gây áp lực lên Iran.



Theo giới quan sát, mong muốn của Iran khó thành hiện thực khi bản thân các quốc gia Hồi giáo tồn tại rất nhiều mâu thuẫn, thậm chí coi nhau là thù địch, điển hình như vô số cuộc tấn công gần đây của Iran nhằm vào những nước láng giềng.