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Iran lên tiếng, thách thức đòn cô lập chưa từng có của ông Trump

Thư Nghiêm
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Ông Trump đã công bố "chiến dịch kinh tế khốc liệt nhất từng được thực hiện nhằm vào bất kỳ quốc gia nào" hôm 19/8.

Các quan chức Iran mới đây đã có phản ứng trước lời đe dọa tiến hành chiến dịch kinh tế nhằm vào đất nước họ từ Tổng thống Donald Trump, Fox News đưa tin. 

Kazem Gharibabadi, Thứ trưởng Ngoại giao Iran phụ trách các vấn đề pháp lý và quốc tế, cho rằng sự chuyển hướng rõ ràng trong chiến lược của Mỹ sẽ thất bại.

"Hành động quân sự đã không mang lại kết quả, vì vậy bây giờ họ gọi thất bại tiếp theo là 'chiến dịch kinh tế'", ông Gharibabadi viết trong một bài đăng trên nền tảng X. "Họ tuyên bố Iran đang đứng bên bờ vực sụp đổ và ở vào thế như chỉ mành treo chuông, thế mà [họ] lại đi cầu xin tất cả các đồng minh giúp đỡ!"

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi cho biết trên mạng xã hội rằng "Ngày D-Day Kinh tế" của ông Trump là "sự đánh lạc hướng khỏi cuộc khủng hoảng của chính nước Mỹ: nợ công chưa từng có và chi phí lãi vay đang tăng vọt".

Ông Araghchi đang ám chỉ đến thông tin vừa được công bố về mức nợ công kỷ lục của Mỹ (hiện đã vượt mốc 40 nghìn tỷ USD). 

Ông Araghchi bổ sung thêm: "Việc tiếp tục dấn thân vào các chính sách thất bại sẽ chỉ mang lại thêm thất bại và sự thù hận từ người dân Iran". Ông cho rằng đòn kinh tế của Mỹ đang đe dọa nền kinh tế toàn cầu.

Trước đó, hôm 19/8, Tổng thống Donald Trump đã công bố "chiến dịch kinh tế khốc liệt nhất từng được thực hiện nhằm vào bất kỳ quốc gia nào", đồng thời đe dọa sẽ đưa ra các hậu quả diện rộng đối với các quốc gia và doanh nghiệp cung cấp huyết mạch kinh tế cho Iran trong bối cảnh ông tìm cách cô lập Tehran hơn nữa.

"Đây sẽ là Chiến dịch Kinh tế và Cô lập ở mức độ chưa từng có", ông Trump cho biết trong một bài đăng được chia sẻ trên Truth Social.

Theo Fox News, ông Trump đã nhiều lần lập luận rằng Iran đã bị suy yếu nghiêm trọng về mặt quân sự và chiến dịch kinh tế mới sẽ "làm tê liệt họ".

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