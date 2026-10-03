Iran lên ngôi vô địch bóng chuyền nam tại ASIAD 20

Đội tuyển bóng chuyền nam Iran đã bảo vệ thành công tấm HCV môn bóng chuyền nam (trong nhà) tại Đại hội thể thao châu Á trong nhà lần thứ 20 (ASIAD 20).

Đội nam Iran giành HCV tại ASIAD 20. Ảnh: AINAGOC

Trận chung kết môn bóng chuyền nam (trong nhà) tại ASIAD 20 đã mang đến những màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn giữa các cầu thủ Iran và Nhật Bản trong tối muộn ngày 3-10 tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản).

Nhập cuộc với đội hình gồm nhiều tay đập hàng đầu, Iran đẩy nhanh nhịp độ thi đấu nhằm tìm cơ hội giành điểm trước hàng chắn Nhật Bản. Ván thứ nhất, đội nam Iran vượt lên thắng 28/26.

Trong ván thứ 2, cầu thủ Nhật Bản lấy lại tinh thần để thắng với kết quả 25/19. Tuy vậy, họ không thể tạo được ưu thế trong các ván tiếp theo và thua 21/25, 24/26.

Chung cuộc, Đội tuyển bóng chuyền nam Iran thắng 3-1, giành HCV. Họ đã bảo vệ tấm HCV từng có tại ASIAD 19 cách đây 3 năm.

Đội nam Việt Nam có hạng 10 chung cuộc. Ảnh: AINAGOC

Cùng trong ngày cuối môn bóng chuyền nam (trong nhà) tại ASIAD 20, Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam không thể giành chiến thắng trước Đài Bắc Trung Hoa.

Dù Nguyễn Ngọc Thuân, Đinh Văn Phương, Tăng Ngọc Hiếu nỗ lực tấn công ghi điểm nhưng Việt Nam không thể qua mặt Đài Bắc Trung Hoa. Thua chung cuộc 1-3 (16/25, 28/26, 17/25, 14/25) khiến bóng chuyền Việt Nam xếp hạng 10 chung cuộc tại ASIAD 20.

Môn bóng chuyền nam (trong nhà) tại ASIAD 20 có 16 đội tham gia. Sau 8 năm, Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam mới có cơ hội tham dự Đại hội thể thao châu Á dù không có vị trí tốt nhất.

Kết quả chung cuộc tại ASIAD 20, HCV thuộc về Iran, HCB là Nhật Bản và HCĐ là Pakistan.