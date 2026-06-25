Iran đã lắp đặt thành công giàn khoan siêu lớn tại một mỏ dầu quan trọng ở Vịnh Ba Tư bất chấp các lệnh trừng phạt khắc nghiệt của Mỹ.

Giàn khoan dầu của Iran.

Hãng Mehr News dẫn tuyên bố của Bộ Dầu mỏ Iran, giàn khoan P4 với trọng lượng ước tính 6.200 tấn, đã được lắp đặt tại mỏ dầu Reshadat, nằm cách đảo Lavan khoảng 90km về phía Nam ở Vịnh Ba Tư.

Báo cáo mô tả giàn khoan này là giàn khoan lớn nhất từng được lắp đặt tại các mỏ dầu ở Vịnh Ba Tư. Theo báo cáo, toàn bộ quá trình thiết kế, kỹ thuật, xây dựng và lắp đặt giàn khoan đều do công ty dầu khí nhà nước Iran và các công ty con cùng đội ngũ kỹ thuật thực hiện.

Báo cáo cho biết giàn khoan này sẽ làm tăng sản lượng tại mỏ dầu Reshadat thêm 35.000 thùng mỗi ngày.

Thông báo cho biết các kỹ sư Iran đã lắp đặt giàn khoan thông qua một quy trình phức tạp được gọi là "lắp đặt nổi", đòi hỏi kế hoạch và kỹ thuật vận hành tinh vi.

Thông tấn Iran cho biết việc xây dựng giàn khoan P4 đã bị trì hoãn nhiều lần trong những năm qua, chủ yếu là do các lệnh trừng phạt của Mỹ và quốc tế hạn chế khả năng sử dụng đầu tư và công nghệ nước ngoài của Iran.

Việc lắp đặt giàn khoan diễn ra bất chấp việc Iran đang phải chống lại cuộc tấn công của Mỹ và Israel từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 4/2026, khi các cơ sở trong ngành công nghiệp dầu khí lớn của nước này bị tấn công.

Kể từ năm 2018, khi Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt sâu rộng đối với ngành năng lượng của Iran khiến nước này phải dựa vào đầu tư và chuyên môn trong nước để phát triển các mỏ dầu khí của mình.

Trước khi Iran tuyên bố lắp đặt thành công giàn khoan P4, Bộ Tài chính Mỹ cũng đã công bố miễn trừ toàn diện các lệnh trừng phạt đã áp dụng lâu nay đối với hoạt động mua bán dầu của Iran.

Theo đó, Iran sẽ được phép sản xuất, bán và vận chuyển dầu thô, các sản phẩm dầu mỏ và hóa dầu cho đến ngày 21/8, trong lúc cuộc đàm phán tiếp diễn.

Quyết định này cũng cho phép khách hàng mua dầu thanh toán cho Iran bằng đồng USD, cũng như mở đường cho dầu thô cùng các sản phẩm hóa dầu của Iran được nhập khẩu vào Mỹ.

Theo đó, các ngân hàng Iran có thể nhận thanh toán trực tiếp từ nước ngoài, giúp Iran dễ dàng đưa doanh thu dầu mỏ về nước hơn để giảm bớt tình trạng thiếu hụt ngoại tệ.

Trên thực tế, điều này đồng nghĩa tạm đình chỉ các hạn chế chủ chốt đối với lĩnh vực năng lượng của Iran, những biện pháp vốn đã được Mỹ duy trì suốt nhiều năm theo cả lệnh trừng phạt trực tiếp và thứ cấp.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết phạm vi miễn trừ còn bao gồm lĩnh vực vận tải biển, bảo hiểm, quản lý tàu, đăng ký tàu, cùng các dịch vụ khác cần thiết để hỗ trợ hoạt động giao dịch dầu mỏ, đồng thời đình chỉ các hạn chế theo loạt lệnh trừng phạt đã kìm hãm xuất khẩu năng lượng của Iran suốt nhiều thập kỷ.

Động thái này đánh dấu một trong những thay đổi mạnh mẽ nhất trong chính sách của Mỹ đối với Iran kể từ Cách mạng Hồi giáo năm 1979. Giới chức Iran mô tả quyết định của Mỹ là bằng chứng cho thấy các cuộc đàm phán đang mang lại những lợi ích kinh tế thiết thực.