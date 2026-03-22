Iran lần đầu phóng tên lửa tầm xa, thoát phòng không, tấn công Israel: Tel Aviv vẫn không hiểu vì sao

Iran lần đầu phóng tên lửa tầm xa vượt khỏi Trung Đông

Ngày 21/3, Iran cũng đã phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm bắn 4.000 km vào căn cứ quân sự Mỹ - Anh Diego Garcia ở Ấn Độ Dương, Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel Eyal Zamir cho biết. Quân đội Israel cho biết đây là lần đầu tiên Iran sử dụng tên lửa tầm xa trong cuộc xung đột, đánh dấu việc mở rộng tấn công ra khỏi Trung Đông lần đầu tiên kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu chiến dịch không kích ngày 28/2.

Cuối ngày 21/3, một cuộc tấn công tên lửa của Iran đã nhắm vào thị trấn Dimona ở miền nam Israel, gần một cơ sở hạt nhân.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết không có bất kỳ thiệt hại nào đối với cơ sở nghiên cứu hạt nhân nằm cách Dimona khoảng 13 km. Cơ quan y tế của Israel cho biết họ đang điều trị cho 40 người sau vụ tấn công ở Dimona, trong đó có 37 người bị thương nhẹ và một bé trai 10 tuổi trong tình trạng nghiêm trọng.

Đài truyền hình nhà nước Iran cho biết cuộc tấn công là để đáp trả vụ tấn công vào cơ sở hạt nhân Natanz của Iran hồi đầu ngày thứ Bảy.

Natanz cũng là mục tiêu trong những ngày đầu của cuộc chiến, bắt đầu từ ngày 28 tháng 2, bởi các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, cũng như trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày vào tháng 6 năm ngoái. Cả Israel và Mỹ đều coi việc loại bỏ mọi khả năng phát triển bom hạt nhân của Iran là mục tiêu chính của cuộc chiến.

Khi được hỏi về Natanz vào thứ Bảy, Lực lượng Phòng vệ Israel nói với truyền thông Israel và quốc tế rằng họ không biết về một cuộc tấn công nào trong khu vực.

Rafael Grossi, tổng giám đốc của IAEA khuyến cáo các bên "cần phải kiềm chế tối đa về mặt quân sự, đặc biệt là ở khu vực lân cận các cơ sở hạt nhân".

Israel không biết vì sao tên lửa Iran vượt được hệ thống phòng không

Chính quyền Israel hiện đang điều tra làm thế nào các tên lửa có thể vượt qua hệ thống phòng không.

"Ở cả Dimona và Arad, các tên lửa đánh chặn đã được phóng nhưng không bắn trúng mục tiêu, dẫn đến hai tên lửa đạn đạo mang đầu đạn nặng hàng trăm kg bị bắn trúng trực tiếp", các nhân viên cứu hỏa Israel cho biết.

Chuẩn tướng Effie Defrin - người phát ngôn quân đội Israel, cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X rằng hệ thống phòng không của nước này vẫn hoạt động nhưng không đánh chặn được các cuộc tấn công. "Chúng tôi sẽ điều tra vụ việc và rút kinh nghiệm", ông nói.

Lò phản ứng hạt nhân bí mật của Israel nằm cách Dimona khoảng 13 km về phía đông nam. Cả hai thành phố đều nằm gần một số cơ sở quân sự, bao gồm căn cứ không quân Nevatim, một trong những căn cứ lớn nhất của nước này.

Cuộc tấn công tên lửa của Iran vào thành phố Dimona ở miền nam Israel cho thấy Tehran vẫn duy trì "khả năng chỉ huy và kiểm soát hiệu quả", theo một trong những chuyên gia hàng đầu về Iran của Israel.

Danny Citrinowicz, một nghiên cứu viên cao cấp về Iran tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia Israel, cho biết cuộc tấn công vào tối thứ Bảy tại Dimona, nơi đặt chương trình hạt nhân của Israel, là một phần của mô hình quản lý leo thang.

"Cuộc tấn công của Iran vào Dimona và nhà máy lọc dầu Haifa sau cuộc tấn công của Israel vào mỏ khí đốt South Pars cho thấy một mô hình rõ ràng và nhất quán: leo thang được kiểm soát thông qua các tín hiệu có chủ đích," Citrinowicz nói.

Ông cho rằng quyết định tấn công Dimona cho thấy "khả năng chỉ huy và kiểm soát hiệu quả, với định hướng chiến lược được chuyển thành việc thực thi tác chiến chính xác ở cấp độ chiến thuật."

Đài truyền hình quốc gia Iran cho biết cuộc tấn công vào Dimona là để đáp trả điều mà Tehran gọi là cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào cơ sở hạt nhân Natanz.

Israel đã nhiều lần tuyên bố đang phá vỡ hệ thống chỉ huy và kiểm soát của Iran bằng cách tiêu diệt các nhà lãnh đạo nước này, khiến quân đội khó hoạt động một cách mạch lạc. Nhưng Citrinowcz cho rằng đây không phải là sự trả đũa ngẫu nhiên. "Đây là sự răn đe có cấu trúc, được thiết kế để định hình hành vi và gây ra tổn thất", ông nói thêm.