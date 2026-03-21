HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Iran làm được điều chưa từng có với F-35, kế hoạch tác chiến của hàng chục nước bị đe dọa

Cao Lực |

Hệ thống phòng không tầm ngắn Majid (còn gọi là AD-08) có thể đã được Iran sử dụng để bắn trúng chiến đấu cơ F-35 của Mỹ.

Sau khi có xác nhận Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã thực hiện thành công một cuộc tấn công vào một tiêm kích thế hệ thứ năm F-35 của quân đội Mỹ đang bay trên khu vực miền Trung Iran, nhiều nguồn tin khẳng định hệ thống Majid là vũ khí được sử dụng.

Vụ bắn hạ này có ý nghĩa lớn đối với chiến dịch không kích trước mắt và có thể làm giảm nỗ lực của Mỹ và Israel trong việc sử dụng máy bay tàng hình để tấn công xuyên sâu vào lãnh thổ Iran.

Bệ phóng của hệ thống phòng không tầm ngắn Majid. Ảnh: Military Watch Magazine.

Ngoài bối cảnh xung đột hiện tại, quy mô chương trình F-35 Lightning II - chương trình máy bay chiến đấu lớn nhất thế giới ngoài Trung Quốc - khiến việc lần đầu tiên một chiếc bị bắn hạ bởi tên lửa đất đối không trở nên đặc biệt quan trọng.

Điều này có thể dẫn đến việc điều chỉnh lại kế hoạch tác chiến của hơn 20 lực lượng quân sự trên toàn thế giới đã đặt mua F-35, giới chuyên gia nhận định với Military Watch Magazine.

Được sản xuất bởi Tổ chức Công nghiệp Quốc phòng thuộc Bộ Hậu cần Lực lượng Vũ trang Iran, hệ thống Majid lần đầu ra mắt trong một cuộc duyệt binh quân sự vào ngày 18-4-2021.

Đây là hệ thống phòng không tầm ngắn, sử dụng hệ thống dẫn đường bằng tia hồng ngoại. Chúng được thiết kế để bảo vệ điểm (point defence) thay vì phòng thủ khu vực rộng, với tầm bắn tối đa khoảng 7 km và trần tác chiến 6 km, mục tiêu đánh chặn là UAV, tên lửa hành trình, trực thăng và chiến đấu cơ bay thấp.

Khoảnh khắc F-35 của Mỹ trúng đạn phòng không của Iran. Nguồn: Instagram

Majid sử dụng khung gầm xe chiến thuật ARAS-2, mỗi xe được trang bị hai cụm ống phóng với tối đa 4 tên lửa sẵn sàng chiến đấu, đặt trên bệ xoay 360 độ, ở giữa có hệ thống quang - điện tử để phát hiện và khóa mục tiêu.

Tên lửa của hệ thống có chiều dài 2,6 m, đường kính gần 0,16 m, nặng 75 kg và đạt tốc độ khoảng 2.470 km/giờ.

"Sử dụng đầu dò ảnh nhiệt, thay vì radar, sẽ làm giảm tầm chiến đấu của Majid. Bù lại, đầu dò này bắt được các máy bay tàng hình. Cơ chế dẫn đường hồng ngoại cũng không chịu tác động từ những biện pháp tác chiến điện tử của đối phương" - Military Watch cho hay.

Hình ảnh do Iran công bố cho thấy chỉ một tên lửa đã được phóng vào F-35, có thể do thiếu đạn hoặc do các tên lửa khác đã được sử dụng trước đó vào các mục tiêu khác.

Máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm F-35A của Không quân Mỹ. Ảnh: Military Watch Magazine.

Một hạn chế lớn của F-35 là chậm trễ hoàn thiện nâng cấp phần mềm Block 4 khiến máy bay chưa thể sử dụng đầy đủ các loại tên lửa không đối đất, buộc phải bay gần mục tiêu hơn để tấn công.

Điều này khiến chúng dễ bị tổn thương hơn trước các hệ thống phòng không tầm ngắn như Majid và Verba.

Các hệ thống phòng không dẫn đường bằng tia hồng ngoại của Iran trước đây đã bắn hạ nhiều máy bay không người lái (UAV) giá trị cao của Mỹ và Israel, đáng chú ý nhất là MQ-9 Reaper và IAI Heron.

Tags

F-35

Majid

Tổ chức Công nghiệp Quốc phòng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại