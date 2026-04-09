Iran dừng tấn công, tòa án Israel tiếp tục xét xử Thủ tướng Netanyahu

Minh Hạnh |

Phiên tòa xét xử cáo buộc tham nhũng của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ tiếp tục vào ngày 12/4, người phát ngôn của tòa án cho biết, vài giờ sau khi Israel dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp được áp đặt do cuộc chiến với Iran.

- Ảnh 1.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: Reuters)

Iran bắt đầu nhắm mục tiêu vào Israel bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái ngay sau khi Israel và Mỹ tiến hành các cuộc không kích vào Iran hôm 28/2.

Tuy nhiên, tình trạng khẩn cấp - buộc các trường học và công sở của Israel phải đóng cửa - đã được dỡ bỏ vào tối 8/4 khi không có tên lửa nào của Iran được báo cáo kể từ 3h sáng nhờ lệnh ngừng bắn.

“Với việc dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp và hệ thống tư pháp hoạt động trở lại, các phiên điều trần sẽ tiếp tục như thường lệ", một tuyên bố từ các tòa án Israel cho biết. Các phiên tòa sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 15/4.

Ông Netanyahu, thủ tướng đương nhiệm đầu tiên của Israel bị buộc tội hình sự, phủ nhận các cáo buộc tham nhũng, gian lận và vi phạm lòng tin được đưa ra vào năm 2019. Phiên tòa xét xử ông, bắt đầu từ năm 2020 và có thể dẫn đến án tù, đã liên tục bị trì hoãn và hiện vẫn chưa có ngày kết thúc.

Các cáo buộc chống lại ông Netanyahu, cùng với các cuộc tấn công của phong trào Hamas vào Israel hồi tháng 10/2023, đã làm tổn hại uy tín của ông. Israel dự kiến sẽ tổ chức bầu cử vào tháng 10, nhưng liên minh của ông Netanyahu được dự đoán sẽ thất bại.

Cảnh "mưa tên lửa" Israel gửi xuống Lebanon: Hơn 250 người chết, Iran lập tức đe dọa trả đũa

Cảnh "mưa tên lửa" Israel gửi xuống Lebanon: Hơn 250 người chết, Iran lập tức đe dọa trả đũa

01:01
Triều Tiên phóng tên lửa mang đầu đạn chùm, Hàn Quốc 'đứng ngồi không yên' yêu cầu họp khẩn

Triều Tiên phóng tên lửa mang đầu đạn chùm, Hàn Quốc 'đứng ngồi không yên' yêu cầu họp khẩn

01:25
Nã đạn điên cuồng trước lãnh sự quán Israel ở Thổ Nhĩ Kỳ, 3 tay súng và 1 cảnh sát thương vong

Nã đạn điên cuồng trước lãnh sự quán Israel ở Thổ Nhĩ Kỳ, 3 tay súng và 1 cảnh sát thương vong

00:56
Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

00:57
Phẫn nộ clip nam thanh niên nhổ nước bọt, hành hung phụ nữ lớn tuổi trong quán bánh bèo: Công an vào cuộc

Phẫn nộ clip nam thanh niên nhổ nước bọt, hành hung phụ nữ lớn tuổi trong quán bánh bèo: Công an vào cuộc

01:08
Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

01:11
Subaru Crosstrek 2026 ra mắt: SUV đa dụng "full" công nghệ, nhập nguyên chiếc từ Nhật

Subaru Crosstrek 2026 ra mắt: SUV đa dụng "full" công nghệ, nhập nguyên chiếc từ Nhật

01:18
Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

00:44
