Iran đưa ra con số thiệt hại khổng lồ, yêu cầu loạt quốc gia bồi thường

Chân dung các nạn nhân thiệt mạng trong một cuộc không kích của Mỹ và Israel vào tòa nhà dân cư gần nơi các bức ảnh được trưng bày, tại Tehran, Iran ngày 13/4.

Iran cho biết ước tính sơ bộ thiệt hại do các cuộc tấn công của Mỹ và Israel gây ra đã lên tới 270 tỷ USD, đồng thời nhấn mạnh con số này có thể tiếp tục thay đổi.

Người phát ngôn Chính phủ Iran Fatemeh Mohajerani đưa ra thông tin trên trong cuộc trao đổi với hãng tin RIA Novosti, công bố ngày 14/4.

Bà cho biết đây chưa phải là con số cuối cùng và việc đánh giá thiệt hại thường được thực hiện qua nhiều giai đoạn.

Bà Mohajerani cũng cho biết vấn đề bồi thường chiến tranh đang được Iran theo đuổi thông qua các kênh ngoại giao.

Bà đề cập đến các cuộc đàm phán do Pakistan làm trung gian giữa phái đoàn Iran và Mỹ diễn ra trong 2 ngày cuối tuần tại Islamabad.

Iran yêu cầu các nước khu vực bồi thường

Trong một diễn biến liên quan, Iran đã yêu cầu 5 quốc gia Arab gồm: Bahrain, Saudi Arabia, Qatar, UAE và Jordan bồi thường với cáo buộc đã cho phép lãnh thổ của mình bị sử dụng để phục vụ các cuộc tấn công nhằm vào Iran, thậm chí trong một số trường hợp trực tiếp tham gia.

Trong thư gửi Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres và Chủ tịch Hội đồng Bảo an Jamal Fares Alrowaiei, Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Amir-Saeid Iravani cho rằng các quốc gia này không thể viện dẫn quyền tự vệ theo Điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc, do đã tạo điều kiện cho chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel.

Iran khẳng định mình là “nạn nhân của hành động gây hấn” và đang thực hiện quyền tự vệ, đồng thời yêu cầu các nước liên quan chấm dứt các hành vi bị cho là vi phạm luật pháp quốc tế và bồi thường đầy đủ thiệt hại vật chất và tinh thần.

Thiệt hại lớn về hạ tầng và con người

Theo Hội Chữ thập đỏ Iran, hơn 125.000 công trình dân sự đã bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng do xung đột. Trong đó có khoảng 100.000 nhà ở và 23.500 cơ sở thương mại.

Tổ chức Pháp y Iran cho biết ít nhất 3.753 người đã thiệt mạng, gồm phụ nữ và trẻ em.

Các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran bắt đầu từ 28/2 với các đợt không kích nhằm vào nhiều mục tiêu, trong đó có các quan chức và chỉ huy cấp cao.

Iran sau đó tiến hành các đợt đáp trả bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái, nhắm vào các mục tiêu tại Israel và các căn cứ quân sự Mỹ trong khu vực.

Iran cũng phong tỏa eo biển Hormuz đối với các tàu chở dầu và khí đốt liên quan đến các đối thủ và các bên hợp tác với họ, với lý do bảo đảm an ninh tại tuyến đường chiến lược này.

Ngày 8/4, Mỹ chấp thuận đề xuất 10 điểm của Iran làm cơ sở cho một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài.

Tuy nhiên, ngày 12/4, sau hơn 20 giờ đàm phán tại Islamabad, 2 bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận do còn nhiều bất đồng, dù lệnh ngừng bắn tạm thời vẫn được duy trì.