Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi.

Theo đài truyền hình Al Mayadeen, giới lãnh đạo Iran, đứng đầu là tân lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei, không còn tin tưởng vào những lời hứa suông của Washington, và đang yêu cầu những đảm bảo ràng buộc về mặt pháp lý rằng sẽ không tái diễn các hành động thù địch.

Trước những sự kiện bi thảm gần đây, như cái chết của thường dân tại một trường học ở thành phố Minab do trúng tên lửa Tomahawk của Mỹ, và các cuộc tấn công vào tàu thuyền tại các cảng Bandar Lengeh và Bandar Kong, phía Iran nhấn mạnh việc đòi bồi thường đầy đủ cho thiệt hại về cơ sở hạ tầng và thương vong.

Những điều kiện này buộc Mỹ phải thừa nhận tội lỗi của mình trong việc gây ra hành động tấn công, và phải trả những khoản tiền bồi thường khổng lồ.

Yêu cầu then chốt, và có lẽ khó khăn nhất mà phương Tây cần đáp ứng, là sự công nhận quyền của Iran đối với chu trình sản xuất nhiên liệu hạt nhân hoàn chỉnh.

Tehran đã tuyên bố rõ ràng rằng, họ sẽ không từ bỏ những tiến bộ công nghệ của mình, bất chấp các vụ đánh bom quy mô lớn vào các cơ sở hạt nhân.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi trước đó đã tuyên bố rằng, "Kế hoạch A" của Washington về thay đổi chế độ đã thất bại, và Iran hiện đang đưa ra các điều khoản từ vị thế mạnh mẽ.

Đề xuất đối thoại được đưa ra trong bối cảnh cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu thảm khốc, do việc phong tỏa eo biển Hormuz và vụ tấn công tên lửa gần đây vào một trại lính Đức ở Jordan gây ra.

Ngoại giao Iran thực chất đang đề nghị các nước phương Tây một lối thoát khỏi bế tắc, nhưng chỉ với điều kiện Tehran được toàn quyền chủ quyền, và chấm dứt sự thống trị của Mỹ trong khu vực.

Giới chuyên gia nhận định, nếu Washington phớt lờ những đề xuất này, nền kinh tế toàn cầu sẽ tiếp tục suy thoái, và nguy cơ kích hoạt các nhóm khủng bố ngầm ở phương Tây sẽ trở thành hiện thực.

Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Netanyahu thảo luận về các kế hoạch quân sự, Iran đang thể hiện thiện chí chấp nhận hòa bình, nhưng chỉ khi hòa bình đó tính đến lợi ích an ninh của người dân Iran.

Việc từ chối bồi thường và ngăn chặn quyền hạt nhân của Iran từ phía Mỹ sẽ là sự xác nhận trực tiếp rằng, Washington không quan tâm đến sự ổn định, mà là tiếp tục đổ máu.

Tình hình đã đến mức chính quyền Mỹ sẽ phải lựa chọn giữa việc thừa nhận sai lầm, và một thảm họa toàn cầu mà cuối cùng có thể tước bỏ vị thế siêu cường của Mỹ trong mắt cộng đồng quốc tế.