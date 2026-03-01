Iran đóng cửa eo biển Hormuz sẽ có ý nghĩa gì đối với Nga?

Diễn biến trên đã được kênh Telegram phân tích "Whisper of Oil" nhấn mạnh. Theo các nhà phân tích của nguồn tin này, quyết định có thể của Tehran về việc đóng cửa eo biển Hormuz đặt ra rủi ro cơ bản đối với cân bằng năng lượng toàn cầu.

Theo thống kê, khoảng 20% lượng dầu tiêu thụ toàn cầu và một phần đáng kể khí đốt tự nhiên hóa lỏng đi qua tuyến đường huyết mạch hẹp này mỗi ngày.

"Ngành công nghiệp dầu khí đang tái cấu trúc hệ thống hậu cần. Các tàu chở dầu đã bắt đầu tránh tuyến đường nguy hiểm này và chính quyền Qatar đã đưa ra khuyến nghị chính thức đó là tạm thời ngừng vận chuyển hàng hóa trong khu vực.

Trước đây, Tehran thường xuyên sử dụng lời đe dọa phong tỏa eo biển như một đòn bẩy chính trị, nhưng chưa bao giờ thực hiện. Vì động thái như vậy sẽ gây tổn hại đến doanh thu của Iran và cắt đứt xuất khẩu sang các nước láng giềng trong khu vực", thông báo nêu rõ.

Iran đe dọa đóng cửa hoàn toàn eo biển Hormuz.

Cũng cần lưu ý rằng cuộc xung đột quân sự trực tiếp hiện tại đang làm thay đổi luật chơi. Nếu hoạt động vận tải bị tê liệt trong thời gian dài, thị trường sẽ mất đi một lượng lớn nguyên liệu thô mà khó có thể bù đắp nhanh chóng.

"Từ góc độ phân tích thị trường, sự tăng vọt giá cổ phiếu dầu khí là một ví dụ điển hình về yếu tố địa chính trị ảnh hưởng đến giá dầu. Nguy cơ gián đoạn nguồn cung sẽ khiến giá tăng mạnh, ngay lập tức hứa hẹn tăng doanh thu cho các nhà xuất khẩu Nga", kênh Telegram giải thích.

Tuy nhiên, giới phân tích cảnh báo rằng các nhà đầu tư nên thận trọng, vì giá năng lượng cao kéo dài có thể đẩy nhanh lạm phát và gây ra suy thoái kinh tế toàn cầu.

"Sự suy thoái của nền kinh tế toàn cầu chắc chắn sẽ dẫn đến sự sụt giảm nhu cầu nhiên liệu trong công nghiệp, điều này về lâu dài sẽ tác động tiêu cực đến thu nhập của tất cả các nhà sản xuất mà không có ngoại lệ", các chuyên gia đi tới kết luận.