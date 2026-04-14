Iran đòi 5 nước Trung Đông bồi thường

Anh Thư |

Mỹ và Iran đang cân nhắc tiến hành vòng đàm phán thứ hai sau khi vòng đàm phán đầu tiên thất bại tại thủ đô Islamabad - Pakistan cuối tuần qua.

Đại diện Iran tại Liên hợp quốc Amir-Saeid Iravani vừa yêu cầu một số quốc gia Trung Đông bồi thường.

Theo truyền thông Iran ngày 14-4, đó là 5 quốc gia Bahrain, Ả Rập Saudi, Qatar, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) và Jordan.

Ông Iravani lập luận rằng các quốc gia này đã vi phạm luật quốc tế vì cùng tham gia với Mỹ trong chiến dịch quân sự chống lại Iran. Ông nhấn mạnh các nước này phải bồi thường "tất cả thiệt hại vật chất và tinh thần" phát sinh.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif (thứ hai từ phải sang) chào đón Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tại Islamabad hồi cuối tuần trước - Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO PAKISTAN

Theo các nguồn tin của AP, Mỹ và Iran đang cân nhắc về vòng đàm phán thứ 2, sau khi vòng đàm phán đầu tiên thất bại tại Islamabad - Pakistan hồi cuối tuần qua..

Các quan chức Mỹ cho biết Islamabad một lần nữa được đề xuất là địa điểm diễn ra cuộc đàm phán. Ngoài ra, TP Geneva - Thụy Sĩ cũng đang được cân nhắc.

Trong cuộc phỏng vấn được đài Fox News phát sóng hôm 13-4, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết các cuộc đàm phán ở Islamabad "đã đạt được một số tiến triển" liên quan vấn đề loại bỏ vật liệu hạt nhân khỏi Iran cũng như một cơ chế để đảm bảo uranium không thể được làm giàu trong tương lai.

Theo Phó Tổng thống Mỹ, các nhà đàm phán Iran không thể quyết định vì cần sự chấp nhận từ "những người khác ở Tehran".

Trong khi đó, trang Axios dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên và một nguồn thạo tin cho hay nước này đã đề xuất Iran tạm ngưng làm giàu uranium trong vòng 20 năm. Song, phía Iran đã đề nghị một khoảng thời gian ngắn hơn, chưa đến 10 năm.

