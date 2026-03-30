Iran dọa tấn công vị trí của các quan chức Mỹ và Israel trong khu vực

Người phát ngôn của Bộ Chỉ huy Trung tâm Iran Khatam al-Anbiya, Trung tá Ebrahim Zolfaqari, trong một tuyên bố cho biết, lực lượng vũ trang Iran sẽ nhắm mục tiêu vào nơi ở của chỉ huy cùng các quan chức quân sự Mỹ và Israel trong khu vực, đáp trả các cuộc tấn công mà Iran cáo buộc là nhằm vào khu dân cư.

Cảnh báo này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Bộ Chỉ huy Khatam al-Anbiya tuyên bố bất kỳ cuộc tấn công trên bộ nào của Mỹ nhằm vào Iran sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Tehran khẳng định lực lượng nước này đã chuẩn bị từ lâu cho kịch bản xung đột trực tiếp và sẵn sàng đáp trả khi cần thiết.

Theo ông Zolfaqari, mọi hành động gây hấn đều có thể phải đối mặt với nguy cơ bị "vô hiệu hoá hoặc tổn thất nặng nề". Ông cũng sử dụng những cảnh báo cứng rắn để nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của kịch bản xung đột leo thang.

Hơn 50.000 binh sĩ Mỹ có mặt ở Trung Đông

Theo tờ New York Times , số lượng binh sĩ Mỹ tại Trung Đông hiện đã vượt quá 50.000 người, tăng đáng kể so với mức thông thường khoảng 40.000 quân đồn trú tại các căn cứ và tàu chiến trong khu vực như Ả Rập Xê Út, Bahrain, Iraq, Syria, Jordan, Qatar, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Kuwait.

Một quan chức quân đội Mỹ cho biết sự gia tăng này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Iran. Tuy nhiên, con số trên không bao gồm khoảng 4.500 thủy thủ trên tàu sân bay USS Gerald R. Ford, vốn đã rời khu vực vào ngày 23/3 và đang di chuyển qua Địa Trung Hải.

Trước đó, Lầu Năm Góc cũng đã điều động khoảng 2.000 binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù 82 tới Trung Đông nhằm tăng cường các phương án quân sự. Dù vị trí cụ thể không được công bố, các nguồn tin cho biết lực lượng này có thể hoạt động trong phạm vi tác chiến của Iran, bao gồm các kịch bản như kiểm soát đảo Kharg hoặc tham gia chiến dịch trên bộ cùng Thủy quân lục chiến.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia quân sự nhận định rằng, ngay cả với hơn 50.000 binh sĩ, phần lớn trong số đó triển khai trên biển, lực lượng Mỹ vẫn khó có thể tiến hành một chiến dịch trên bộ quy mô lớn.