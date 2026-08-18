Iran đã đánh bại kẻ thù với chi phí tối thiểu

Chỉ huy của IRGC cho biết Iran đã đánh bại kẻ thù trong khi chỉ chi tiêu "một phần trăm" số tiền mà kẻ thù đã chi cho vũ khí và chiến tranh.

Thiếu tướng Mostafa Izadi, Phó Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC).

Thiếu tướng Mostafa Izadi, Phó Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), đã đưa ra nhận xét trên hôm 17/8, trong một buổi lễ vinh danh các nhà báo.

"Chúng ta đã kiểm soát một cuộc chiến với chi phí chỉ bằng 1% so với kẻ thù, nhưng cuối cùng vẫn đảm bảo chiến thắng cho các chiến binh Hồi giáo", hãng Mehr News dẫn lời ông khi đề cập đến cuộc chiến tranh vô cớ nhằm vào Iran kéo dài 40 ngày do Mỹ và Israel thực hiện từ cuối tháng 2/2026.

Ông ca ngợi các nhà báo là "những người chỉ huy trong cuộc chiến tranh nhận thức", đóng vai trò then chốt trên chiến trường, đồng thời cho rằng kẻ thù đã thất bại trong cuộc chiến này vì những người dân Iran rất tích cực trong việc vô hiệu hóa các kế hoạch của đối phương.

Chỉ huy cấp cao của IRGC cho biết kẻ thù tìm cách làm suy yếu thể chế Hồi giáo và trao quyền cho các phần tử phản cách mạng, nhưng "chúng tôi đã kiên quyết chống lại âm mưu này".

Ông Izadi khẳng định kẻ thù đã thực hiện nhiều nỗ lực nhằm làm suy yếu Iran, nhưng đất nước này không chỉ chống chọi được những nỗ lực đó mà còn trở nên mạnh mẽ hơn trước.

Chỉ huy của IRGC dẫn chứng thành tích của lực lượng vũ trang Iran trong cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động, cho biết hơn 200 máy bay địch đã bị bắn hạ.

Ông cũng hết lời ca ngợi sự kháng cự của phong trào kháng chiến Hezbollah của Lebanon chống lại 6 sư đoàn quân đội Israel, gọi đó là một thành tựu "rất quan trọng và quý giá".

Chỉ huy Izadi nhấn mạnh điều mà ông mô tả là hiệu quả của giới lãnh đạo Hồi giáo trong việc đối phó với kẻ thù, nói rằng cường quốc quân sự mạnh nhất thế giới, cùng với các đồng minh khu vực và sự hỗ trợ từ NATO, đã tham gia vào cuộc chiến chống lại Iran, nhưng đất nước này vẫn kiên cường và vững vàng trước các đối thủ.

Vị chỉ huy này cho rằng thành tựu đó là nhờ "sự kiên nhẫn chiến lược và chính quyền ổn định" của Iran, đồng thời nhấn mạnh những yếu tố này cuối cùng đã dẫn đến chiến thắng trước kẻ thù.

Ông cho biết thêm, các đối thủ đang cố gắng cô lập Iran thông qua áp lực kinh tế và bao vây, "nhưng trên thực tế, chính kẻ thù mới đang trên con đường sụp đổ".

Ngày 28/2, Mỹ và Israel đã phát động cuộc chiến tranh xâm lược thứ hai chống lại Iran, với vụ ám sát Lãnh tụ Cách mạng Hồi giáo, Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, và một số chỉ huy quân sự cấp cao.

Để đáp trả, lực lượng vũ trang Iran đã tiến hành 100 đợt phản công trong vòng 40 ngày, nhắm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ và Israel, gây ra thiệt hại đáng kể với đối thủ.