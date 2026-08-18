HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Iran đã đánh bại kẻ thù với chi phí tối thiểu

Mai Phương
|

Chỉ huy của IRGC cho biết Iran đã đánh bại kẻ thù trong khi chỉ chi tiêu "một phần trăm" số tiền mà kẻ thù đã chi cho vũ khí và chiến tranh.

Thiếu tướng Mostafa Izadi, Phó Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC).

Thiếu tướng Mostafa Izadi, Phó Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), đã đưa ra nhận xét trên hôm 17/8, trong một buổi lễ vinh danh các nhà báo.

"Chúng ta đã kiểm soát một cuộc chiến với chi phí chỉ bằng 1% so với kẻ thù, nhưng cuối cùng vẫn đảm bảo chiến thắng cho các chiến binh Hồi giáo", hãng Mehr News dẫn lời ông khi đề cập đến cuộc chiến tranh vô cớ nhằm vào Iran kéo dài 40 ngày do Mỹ và Israel thực hiện từ cuối tháng 2/2026.

Ông ca ngợi các nhà báo là "những người chỉ huy trong cuộc chiến tranh nhận thức", đóng vai trò then chốt trên chiến trường, đồng thời cho rằng kẻ thù đã thất bại trong cuộc chiến này vì những người dân Iran rất tích cực trong việc vô hiệu hóa các kế hoạch của đối phương.

Chỉ huy cấp cao của IRGC cho biết kẻ thù tìm cách làm suy yếu thể chế Hồi giáo và trao quyền cho các phần tử phản cách mạng, nhưng "chúng tôi đã kiên quyết chống lại âm mưu này".

Ông Izadi khẳng định kẻ thù đã thực hiện nhiều nỗ lực nhằm làm suy yếu Iran, nhưng đất nước này không chỉ chống chọi được những nỗ lực đó mà còn trở nên mạnh mẽ hơn trước.

Chỉ huy của IRGC dẫn chứng thành tích của lực lượng vũ trang Iran trong cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động, cho biết hơn 200 máy bay địch đã bị bắn hạ.

Ông cũng hết lời ca ngợi sự kháng cự của phong trào kháng chiến Hezbollah của Lebanon chống lại 6 sư đoàn quân đội Israel, gọi đó là một thành tựu "rất quan trọng và quý giá".

Chỉ huy Izadi nhấn mạnh điều mà ông mô tả là hiệu quả của giới lãnh đạo Hồi giáo trong việc đối phó với kẻ thù, nói rằng cường quốc quân sự mạnh nhất thế giới, cùng với các đồng minh khu vực và sự hỗ trợ từ NATO, đã tham gia vào cuộc chiến chống lại Iran, nhưng đất nước này vẫn kiên cường và vững vàng trước các đối thủ.

Vị chỉ huy này cho rằng thành tựu đó là nhờ "sự kiên nhẫn chiến lược và chính quyền ổn định" của Iran, đồng thời nhấn mạnh những yếu tố này cuối cùng đã dẫn đến chiến thắng trước kẻ thù.

Ông cho biết thêm, các đối thủ đang cố gắng cô lập Iran thông qua áp lực kinh tế và bao vây, "nhưng trên thực tế, chính kẻ thù mới đang trên con đường sụp đổ".

Ngày 28/2, Mỹ và Israel đã phát động cuộc chiến tranh xâm lược thứ hai chống lại Iran, với vụ ám sát Lãnh tụ Cách mạng Hồi giáo, Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, và một số chỉ huy quân sự cấp cao.

Để đáp trả, lực lượng vũ trang Iran đã tiến hành 100 đợt phản công trong vòng 40 ngày, nhắm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ và Israel, gây ra thiệt hại đáng kể với đối thủ.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

00:56
4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

01:29
Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

01:01
Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

00:55
Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

01:52
Honda ra mắt "vua xe ga" thế hệ mới: Máy 157 cc, có ABS và HSTC

Honda ra mắt "vua xe ga" thế hệ mới: Máy 157 cc, có ABS và HSTC

01:30
Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

00:47
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại