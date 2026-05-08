Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tuyên bố đã tiến hành một chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm vào các tàu chiến Mỹ tại eo biển Hormuz vào tối thứ Năm (7/5).

Video được cho là ghi lại cảnh phóng tên lửa trong chiến dịch tấn công của Iran. Nguồn: Fars

Theo tuyên bố từ phía Iran, chiến dịch được triển khai nhằm đáp trả hai hành động mà Tehran gọi là "khiêu khích" từ phía Mỹ, gồm vụ tấn công một tàu chở dầu Iran gần cảng Jask và việc các tàu khu trục Mỹ tiến vào khu vực eo biển Hormuz bất chấp cảnh báo từ Tehran.

IRGC cho biết lực lượng của họ đã sử dụng tên lửa đạn đạo chống hạm, tên lửa hành trình chống hạm cùng máy bay không người lái (UAV) mang đầu đạn nổ mạnh để tấn công trực diện các tàu chiến Mỹ. Phía Iran khẳng định hoạt động trinh sát sau đó cho thấy các mục tiêu Mỹ đã chịu thiệt hại đáng kể, buộc ba tàu khu trục phải rút khỏi khu vực.

Trong một tuyên bố riêng, người phát ngôn của Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya, ông Ebrahim Zolfaghari cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và cảnh báo Tehran sẽ đáp trả "mạnh mẽ, không do dự" trước bất kỳ hành động quân sự nào nhằm vào Iran.

Ở chiều ngược lại, phía Mỹ bác bỏ hoàn toàn tuyên bố của Tehran.

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) và Tổng thống Donald Trump cho biết, ba tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ đã đẩy lùi một cuộc tấn công đa hướng của Iran tại eo biển Hormuz hôm thứ Năm.

"Ba tàu khu trục hiện đại nhất của Mỹ vừa di chuyển rất thành công ra khỏi eo biển Hormuz, dưới hoả lực. Không có thiệt hại nào đối với ba tàu khu trục, nhưng phía Iran đã chịu thiệt hại nặng nề", ông Trump viết trong một bài đăng trên Truth Social.

Tổng thống Trump cho biết Iran đã cố gắng tấn công ba tàu khu trục bằng sự kết hợp giữa máy bay không người lái, tàu tấn công nhanh và tên lửa, song toàn bộ đều bị đánh chặn.

"Các tên lửa bị bắn hạ dễ dàng. UAV cũng bị thiêu rụi ngay trên không và rơi xuống biển", ông Trump viết trên Truth Social.

Ba tàu chiến của Mỹ bao gồm USS Truxtun, USS Rafael Peralta và USS Mason, đều là các tàu khu trục lớp Arleigh Burke. Các tàu lớp này, có chiều dài hơn 150 mét và có lượng choán nước từ 8.200 đến 9.700 tấn, được trang bị nhiều loại vũ khí phòng thủ.

Các tàu mang theo các tên lửa Standard cao cấp, trị giá hàng triệu USD, có khả năng đối phó với tên lửa đạn đạo hoặc tên lửa hành trình đang bay tới. Hệ thống tên lửa Sea Sparrow cũng có thể đối phó với các mối đe dọa tầm ngắn hơn.

Nếu các mục tiêu đang tiến đến vượt qua được các hệ thống đó, các tàu khu trục của Mỹ cũng mang theo Hệ thống vũ khí tầm gần Phalanx, một khẩu súng Gatling 20mm dẫn đường bằng radar có thể được sử dụng như biện pháp phòng thủ cuối cùng.