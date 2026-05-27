Iran công bố video bắn hạ UAV MQ-9 và xua đuổi chiến đấu cơ F-35 của Mỹ

Hoàng Vân
|

Ngày 26/5, Iran đã công bố các video ghi lại cảnh hệ thống phòng không nước này bắn hạ một UAV MQ-9 và tấn công máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ.

- Ảnh 1.

Hệ thống phòng không Iran.

Trong đoạn video thứ nhất có thể thấy UAV MQ-9 Reaper đã bị hệ thống phòng không của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bắn hạ.


Trong khi đó, video thứ hai cho thấy hệ thống phòng không của IRGC giao tranh với máy bay chiến đấu tàng hình F-35 Lightning II Mỹ trên Vịnh Ba Tư trong một cuộc đụng độ hôm 25/5.


Trước đó cùng ngày, IRGC cho biết 1 UAV giám sát tầm cao RQ-4 Global Hawk cũng là mục tiêu tấn công.

IRGC đã nhắm mục tiêu vào các máy bay chiến đấu này để đáp trả cuộc tấn công trước đó của Mỹ vào đảo Larak ở eo biển Hormuz.

4 người Iran đã thiệt mạng với các báo cáo cho rằng họ là thành viên của IRGC.

Quân đội Iran sau đó cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ hơn đối với bất kỳ cuộc tấn công mới nào từ phía Mỹ hoặc Israel.

Quân đội Mỹ đã xác nhận thực hiện các cuộc tấn công "tự vệ" nhằm vào một số mục tiêu bao gồm vị trí phóng tên lửa và tàu thuyền của Iran.

Mỹ coi các hoạt động này nhằm bảo vệ lực lượng và tự do hàng hải trong khu vực.

UAV MQ-9 có giá lên tới hơn 30 triệu USD mỗi chiếc, chủ yếu được sử dụng để thu thập thông tin tình báo, nhưng cũng có khả năng thực hiện các cuộc tấn công chính xác.

Những UAV tiên tiến này có thể hoạt động liên tục hơn 27 giờ và đạt độ cao khoảng 7.600m.

Theo một báo cáo gần đây, Mỹ đã mất hơn 20 UAV loại này kể từ khi bắt đầu cuộc chiến với Iran. Số lượng bị mất chiếm khoảng 20% tổng số UAV đang hoạt động và có giá trị lên tới hơn 1 tỷ USD.

Ngay từ đầu cuộc chiến, cả Mỹ và Israel đều tuyên bố hệ thống phòng không Iran đã bị phá hủy. Tuy nhiên, theo thời gian, rõ ràng Iran đã xây dựng lại hệ thống phòng không của mình ở hầu hết các cấp độ.

Những cải thiện hơn nữa đã được ghi nhận kể từ khi lệnh ngừng bắn bắt đầu vào ngày 8/4/2026.

Theo South Front
